韓國男神宋仲基今年工作不斷，今年2月有韓片《勝利號》在Netflix上架，之前又有新劇《Vincenzo》播出。而宋仲基去年原本孖男星李熙俊合作新片《波哥大》，去年初更飛到哥倫比亞開工，不過受疫情影響而暫停拍攝，今年3月韓媒指《波哥大》方面預計今年5月和6月將在韓國重啟拍攝，並於7月左右再次飛到哥倫比亞展開為期1個月的拍攝工作。

做好防疫工作

而今日《波哥大》方面就公開了首張劇照，同時透露電影已於前日（21日）在韓國重新開拍：「去年1月在哥倫比亞開拍後，同年3月因疫情影響而中斷了拍攝。《波哥大》將以現有的拍攝部份為基礎，重新整理製作，在韓國進行為期3個月的拍攝。」

有望海外取景

同時表示將會盡力在拍攝現場做好防疫措施，守護所有工作人員的安全和健康：「現在情況很不穩定，所以一邊拍攝在韓國的場面，一邊尋找場地。而海外拍攝的可能性也是存在的，計劃8月尾之前結束韓國拍攝，同時根據哥倫比亞當地的疫情狀況，如果可以重啟海外拍攝，將會到當地進行外景拍攝工作。」

《波哥大》是一部犯罪驚悚片，講述了20世紀90年代移民哥倫比亞的30多歲青年在當地的生活。

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