最後一口《蘋果》！娛樂新聞通常被睇低一線，狗仔隊追蹤藝人更經常被罵侵犯私隱，但在《蘋果》文化，娛樂新聞都要尋求真相，不求高深，但求傳真，揭露藝人在糖衣下的真面目，成就了多宗獨家C1猛料，其後更發展至全民皆記者，出現了「爆相爆片」，2019年轟動全港的「安心偷食」事件，就是由讀者提供。

《蘋果》狗仔隊於1999年成立，最初叫娛樂突發組，高峯期超過10位記者，當年甘比（劉鑾雄太太）加入《蘋果》都是「狗仔」一名；今日來到最後一天，工作多年的狗仔隊感慨萬千，腦海裏湧現各種追訪辛酸。在《蘋果》17年的狗仔隊資深記者Leo monster：「《蘋果日報》四個字令我聯想到狗仔隊，有幸到世界各地東征西討，國安法令公司出現變數，感激風雨同路，願與香港人一起到老。」在《蘋果》9年的最瘦Terry：「《蘋果》嘅同事做嘢真係黐嘅，入職差不多十年，一個癲過一個，能夠跟大家共事，不枉此生。」

2012年7月，當年舒淇和馮德倫秘密復合，《蘋果》收風兩人蜜遊東京，派兩名記者到當地追訪，剛巧在成田機場直擊兩人返港，「公司叫我哋去日本搵馮德倫同舒淇，但只係得酒店名，唔知佢哋去邊；嗰日落機後，同事話去食支煙先，我喺大堂行吓，點知同事離開唔夠十步，我見到兩人戴黑超同帽出現，由機場入口行去check in，我即刻打電話畀同事，一人一邊影到佢哋合照，之後兩個分開上機、落機、返屋企。嗰次我哋喺日本即日來回，早機去晚機返，老婆本來畀咗張單叫我去買嘢都冇時間，最後返嚟忍唔住笑同事：『淨係食支煙就返嚟香港。』」

拍攝真係搵命博

2017年3月，陳展鵬山頂夜會單文柔，記者上前影相，陳展鵬驚到心急開車走，退後時不慎撞到採訪車，令採訪車右方車頭凹陷，負責這單新聞的記者，慨嘆採訪有時要搵命博，負責追訪的輝豬：「雖然當時天色較暗，但記者經常衝鋒陷陣，有一定嘅危險，如果當時有同事喺後方亦非常危險，當時陳展鵬可能比較心急走，只係講咗句『聽日叫記者搵我』後即時離開，所以我哋有時候拍攝真係搵命博！之後因為交通意外要落口供，記者足足去咗三次交通部，由於陳展鵬期後轉鬼佬律師，成份口供變英文，仲記得繙譯員講笑話唔知以為呢一單係刑事案件，因為口供非常詳細，唔似一宗交通意外。之後陳展鵬認罪及有一個美滿家庭，每次見到《蘋果》記者已經認得我哋，佢會話：『又係你哋呀，《蘋果》吖嘛！』」

2016年5月，陳冠希與秦舒培及友人在楊秀惠店舖打躉吹水，因陳冠希與其司機基本上與狗仔隊長期不和，他們的警覺性算係首屈一指，負責追訪的輝豬：「為咗拍攝目標，記者要喺街趴喺地上影相，目的為咗不被發現，而陳冠希亦『不負眾望』當街𢱑下體；其後佢哋返洒店亦冇發現記者追蹤，仲影到佢哋情深一吻！到第二次追訪問回應時，陳冠希突然非常暴躁，同記者發生口角又反拍記者，之後仲放記者相上IG，話要做記者樣貌嘅衫賣，好在最後擺平咗件事。」

原來真係咁難影

2012年9月，栢芝和霆鋒雖然離婚了，但一家三口到深灣遊艇會游水，被《蘋果》狗仔隊獨家影到，之後栢芝接受有線訪問，唔信是狗仔隊拍攝，「我重複又重複睇啲相，唔係普通狗仔隊影嘅相，因為好近，好有角度，好有鋪排。」負責採訪的狗仔憶述：「當時係夏天好熱，為咗避保安，記者匿喺停車場，全身濕晒，每有保安行過，記者扮喺車尾搵嘢，終於影到獨家相。好開心，原來喺栢芝心目中咁難影到，呢單嘢之後，深灣遊艇會好嚴格，見陌生訪客都問三問四。」

2012年9月，韓國人氣組合BIGBANG成員勝利來港拍劇時，被《蘋果》狗仔獨家影到秘撻房祖名日籍舊愛久保杏奈，兩人當街拖手又攬又啜，打得火辣辣。負責追訪的輝豬：「勝利當年來港，收到風去灣仔譚魚頭食嘢，嗰時我哋臨時OT，上去見到拉晒屏風，等到深夜11點勝利出現，45分鐘後食完落樓，見到有日模久保杏奈，佢喺街拉件低胸衫時幾乎走光。因為當年勝利好紅，新聞出街後好多人留意，記者都收到fans朋友打電話嚟鬧：『做乜影偶像負面新聞？』其實狗仔隊正面負面新聞都要報道。」

彭順偷食Liddy轟動全港

20多年，狗仔隊難忘又出色的採訪又豈只得幾單！還有2014年導演彭順背影后老婆李心潔，偷食「Sing之天使」李悅彤（Liddy），兩人肆無忌憚在圓方拖手、啜嘴、搣胸、搭膊、攬腰，之後直落返將軍澳愛巢，當年報道轟動全港；2000年6月，當年34歲的郭富城和20歲的名模Amanda S.打得火熱，《蘋果》狗仔影到城城冒險夜訪Amanda香閨短敍兩小時，她僅穿白色背心內衣襯小內褲送城城離去，臨別前還goodkiss好甜蜜。

2000年還踢爆了楊其龍和何超瓊的戀情，狗仔隊追蹤到泰國布吉採訪楊黛詩婚禮，影到超瓊和楊其龍拖手擁抱；另外，譚玉瑛拍拖38年的初戀男友曝光，都是被狗仔隊影到相，負責記者憶述：「從來冇記者影過，好多行家問我哋點跟到？我話：『唔係跟，真係撞到。』」還有昔日女神王祖賢於2013年現身香港，當年46歲的她不敵歲月催人，雙眼變得浮腫兼出現大細眼，女神崩壞；有無綫新一代「姣精」之稱的朱智賢，背男友謝東閔車廂偷食已婚港男黎振燁，結果兩人被無綫勒令停工，負責追訪的都是輝豬。

「爆相爆片」踢爆李澤楷戀港姐

除了「狗仔出更」報道精采外，近年《蘋果》成立的「爆相爆片」制度，成功讓讀者變身狗仔隊，同樣踢爆了很多藝人的秘密戀情，其中2019年許志安和黃心穎的「安心偷食」轟動全港，心穎主動攬啜安仔，令兩人形象破產；還有2016年2月，李澤楷孖郭嘉文東京度情人節戀情爆光。

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