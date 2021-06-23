蘋果廿六年，走到今天終避不過「被禁了 絕唱了 旋律給消滅了」，這些年來在娛樂版中有歡笑有淚水。離別在即，一些朋友向廣大讀者分享留給《蘋果》的說話，為這不平凡的旅程作結。祝願各位香港人平安，祝願《蘋果》即使消失這晚風雨內，還望可再生在某夢幻年代。

杜汶澤︰《蘋果日報》唯一控告過的人相信就是我，俱往矣，一切都不再重要。不必憂懷喪志，香港如今走到這一步，已經沒有甚麼事情不可能發生。員工是最無辜的，希望大家保重。

田蕊妮︰無論結果係點都好，我由心respect每一位《蘋果》嘅新聞工作者！

黃秋生︰若真係停刊，我會非常懷念。

何韻詩：知道呢個消息好傷心同憤怒。無論最後結果係點，都好想多謝《蘋果》上下所有人嘅付出，感謝你哋堅守崗位到最後一刻。喺呢段艱難嘅日子，你哋嘅專業為香港人帶來好大嘅力量。有種堅持叫《蘋果》，多謝你哋。

潘源良：寧鳴而絕！不黙而存！

周博賢：感謝《蘋果》26年來為真相和公義發聲，縱然要這黑暗的時刻無奈退下，但亦已超額完成歷史責任！也向全體《蘋果》員工致敬！你們辛苦了，無論你們決定如何也會支持，請好好保重，留有用之軀，他日煲底相見！

藍奕邦：這26年，香港一直在變色，但《蘋果》是一直立場鮮明地站在香港人這邊。感謝你們陪伴香港人經歷風雨，感謝所有員工的付出與堅持。信念仍會遍地開花，再艱難香港人仍然願意用最後一分力去守護真理與真相。我相信後會一定有期。

6號@RubberBand：多謝你們一直以來的堅持，路仍要走，一起互相支持。

泥鯭@RubberBand：感謝《蘋果日報》響呢個荒誕嘅時代堅守到最後一刻。

王宗堯︰多謝你。

小肥：樂器都弄碎了，全部唱機燒了，也會化做野火燒～

邵仲衡：行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹，披星戴月廿六載，一切都已在心中。

黃夏蕙：喺度，我好感謝《蘋果》咁多年對我嘅幫忙同支持，去到呢一刻，我送一句說話畀所有員工，但願人長久，千里共蟬娟！

劉天蘭：千言萬語…..在心中。

吳日言：我入行時，是你讓讀者認識我，報道我嘅高低起跌，堅持到現在，我擁有家庭和事業，你卻要離開我們，這刻我真的哭了。感謝你看着我成長，陪伴我們26年。

朱薰：請大家保重，好人一生平安。

石天欣：由細到大屋企都係買呢份報紙，無諗過呢件事會變成「曾經」，雖然嚟緊我哋未必再買得到，但我相信喺我哋嘅心裏面，嗰份信念同精神可以繼續落去，香港加油。

岑珈其：頂住加油，短暫嘅休息係為咗行更遠嘅路。

阮民安：多謝《蘋果》26年的盡力報道！積極揭發香港社會真相！香港人愛你哋。你哋絕對係「風光到最後 ！！！」

J.Arie︰只想講一句，多謝你的堅持，辛苦了！

莊韻澄：我而家都真係喊，估唔到原來離別咁傷感！曾幾何時好怕「蘋果照妖鏡」，好怕記者會唔知點寫自己，今晚不停搵返自己喺《蘋果》嘅報道，無論好定壞，靚定醜都一一截圖保存。我怕再冇機會了！榮幸曾經踏進蘋果大樓做專訪，有機會跟杜生（杜汶澤）為《蘋果》春茗演出、近距離跟黎智英先生打招呼。希望黎先生跟所有《蘋果》員工都要加油，無論發生甚麼事都要安好。

張惠雅：香港言論自由沒有了，我看到的都是白色傷痕、白色血液，白色的。

林泳淘：自出社會以來，《蘋果》陪伴過我無數個返工放工迫地鐵嘅時間，每日一《蘋果》本是一件如此理所當然嘅事…多謝《蘋果》上下所有嘅員工，你哋每一個人嘅努力都帶畀我哋香港人好多好多見證同回憶。也許未來真實嘅聲音會越來越少越來越難，但我相信香港人一定唔會忘記《蘋果日報》。願你們平安、未來一定會再相遇。

蘇慧恩：好多謝《蘋果日報》一直以來嘅支持，由我出道以來，好多活動你哋都會到現場採訪，記者們全部都好Nice，個個都好盡責。次次響新聞裏面見到《蘋果日報》攝影師影嘅相都係好靚靚嘅，所以我知道新聞出嘅時候，都會叫媽咪買份報紙留低keep record，多謝《蘋果日報》每一次帶畀我好嘅回憶。

李綺雯：多謝《蘋果》仝人一直在艱難之中，不畏強權，謹守崗位。

駱胤鳴：多謝「蘋果照妖鏡」曾經給我們帶來無數歡樂，以後沒有「蘋果照妖鏡」，是人是鬼我們要自己睇啦！

戴夢夢︰《蘋果日報》都陪伴咗我哋好多年，由我初初出道到而家都已經有，可惜香港又少一份報紙了。無奈我亦都好擔心我的記者朋友們，在現在的經濟環境下失業，確是令人憂慮。希望大家可以振作，盡快離開憂愁。

曾志豪：《蘋果》即使落下，種子已種在香港人心中，永生不死。

鍾達茵︰大家一齊頂到底。

黃婉曼︰永遠記得，《蘋果日報》是第一間媒體，報道了有一個『跳』住講天氣的黃婉曼，已經是超過十年前的事了。但永遠，我們都需要跳出框框的思維，需要多元的角度，需要記住不忘初心的最真實的聲音。

樂隊Mr.成員MJ：作為音樂人，我想多謝《蘋果》一直以來盡力報道音樂嘅新聞， 推動咗樂壇好多好多！

林盛斌：好多謝每一位曾經訪問同報道過我嘅娛樂版記者朋友，因為你哋，令更多讀者有機會認識到我。衷心感謝你哋，亦誠心祝福你哋每一位，多謝！

田啟文︰聚散總有時，祝願每位員工，早日找到新工作！

林子博：2013年TVB選秀節目《星夢傳奇》播出期間，我除咗想多謝本人前公司TVB曾給予機會之外，亦想多謝貴報當時幾乎每一個星期嘅廣泛報道。當年嘅報道，除了令讀者關注及不斷追看《星夢》節目之外，同時亦令到廣大市民透過你哋嘅報道，加深認識多年嚟一直默默耕耘嘅一眾藝員，深入了解佢哋嘅才能同背景，當年我亦有幸成為其中一人！衷心感謝你哋多年嚟嘅支持同鼓勵！感激！

黃冠斌：呢段說話應該係我最唔想錄嘅，因為如果有得揀我真係唔想《蘋果日報》離開我哋，對住《蘋果日報》，小弟有三個讚 讚。嘆嘅係《蘋果日報》喺大風大浪大嘅時間依然可以守護香港人真正嘅核心價值，喺紙媒式微嘅年代可以串連香港人眾志成城；讚賞嘅係《蘋果日報》上上下下所有專業嘅媒體工作者，喺今時今日巨大壓力之下依然堅持，除咗真心佩服之外，只有無言感激；贊助嘅係如果仲有一絲機會，我好希望《蘋果日報》可以繼續營運落去，哪怕要用另一種方式，《蘋果日報》，多謝。香港人應有此「報」，時代欠你哋嘅，歷史會告知各位同業，江湖再見。

鄧達智︰「大佬，有冇嘢同《蘋果》講呀？我哋可能行到最後的日子了⋯⋯」林妹妹WhatsApp 這樣說。鼻子立時酸了⋯⋯傳聞好幾天，來到今天已被傳至猶如確實了；仍未相信。但林妹妹傳來如此內容的 WhatsApp，不信又如何？午夜後回家，審視書房內一叠又一叠整張舊稿的報紙；效力廿載撰文「自遊」，可想而知份量堆積如小山。還有多年下來合作無間，每有相關時尚與服裝的新聞，《蘋果》仝人首先想到便是我；感謝同事的認同，留下數不清果實纍纍的互動成績。說再見的時間再不願，也已臨門；期望風不傷你心，雨不擋你路甜夢佈滿冰冷漫漫長夜還願星光因你閃，指引你路期望你每天色彩裏走過，達智。

梁芷珊︰記者來短訊：「你有沒有想對蘋果說或寫的?」 我回：「寫。」想看完《蘋果930新聞》才動筆，惟節目完結後更舉筆維艱。第260回晚間新聞，忽然來到最後一次，編綵、剪接、主播仍然專業盡責。《蘋果》最快於星期六停止網頁更新；極大可能同日出版最後一次實體報紙。無法想像今天在蘋果大樓內情況，員工情緒一定激動，氣氛一定悽怨：有人執拾，有人埋頭完成手頭工作，有很多交頭接耳，很多道別，很多淚水，很多抱頭痛哭，莫須有殺到埋身的悲愴。公司今天offer給員工的兩個選揀：即時離職，可不需理會一個月代通知金，可不離職，等候公司安排遣散。我聽說有高年資的員工選擇即時離職，原因是疼惜公司，不想留下來處理結業的同事和公司負擔沉重。多謝《蘋果》人超過1/4 世紀，跟香港人風雨同路，想起未來沒有了《蘋果》，非常難過，各位，請多多珍重。

湯駿業︰若果人生比戲劇更戲劇，那麼在荒誕的世代要靠每日吃一口蘋果來續命的我們，對於您/您們要退出這個舞台，除了一句「感激不盡」之外，就是「我愛你們每一位」。請好好休息一下；離別是為了更好的重逢，大家加油。萬謝。

艾威：對推動香港演藝事業發展，《蘋果日報》，是功不可沒。

葉昇瓚︰致《蘋果日報》的話：感謝《蘋果日報》多年嚟盡忠職守，不畏強權、追求公義、尋求真相能夠有幸曾經接受《蘋果》／壹傳媒訪問，實在係一個寶貴既經驗面對風雨飄搖既日子，再次多謝《蘋果日報》嘅付出祝各位平安，有緣再見。

葉昇瓚太太︰致《蘋果日報》的話：多謝《蘋果》26年來陪住我成長，由創刊開始我就幫爸爸買報紙，好記得全彩色嘅印刷好eye catching，咁多年嚟《蘋果》改革咗香港新聞，為香港新聞創造好多新紀錄，高低起跌都陪住香港人，《蘋果日報》多謝你！！我會等你歸來！！

商台Vani：致一直捍衞及尊重新聞自由的人，「抬頭尚有天空敲不碎」。

晴天林：有幸在《蘋果》做過幾次大大小小訪問，多謝你們！感激你們一直盡力堅守崗位，我相信好多真香港人都好難過好傷心，希望可以後會有期送上昨晚寫的歌詞：「藍灰暗的天 蹤使有一些風雨也不緊要 別害怕 你手我心 可企穩才能黑暗內種出樹苗 堅強笑」。

Serrini：父母（長期讀者）喺《蘋果》見到我concert嘅美照佢哋好開心，我希望佢哋可以一直睇落去，無論係照妖鏡定係美照。

《邊緣人》導演章國明︰除咗講可惜之外，我會突然好悶，因為《蘋果》實在太多嘢睇，由報紙開始，到網上短片，相信冇一份報紙或者電視台會做得比佢更加生鬼，更加好玩！

馬米高：You reap what you sow 「種善因得善果」，感謝蘋果與香港人同行，默默耕耘，播下的種子我們會好好留住。順帶一提，呢句英文亦都解「種惡因得惡果」，祝大家嘅種子都快高長大。

KOLOR：就算天誅地滅，不要心碎，不要冷水。香港人，繼續堅持，加油，願大家身體健康，長命百歲」

Candy：一定會再見，大家一定要身體健康

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