杜汶澤自去年搞網台《喱騷》，計劃多多，除拍下不少創新綜藝節目，又開拍首部劇集《在觀塘下體現愛的故事》，找來太太田蕊妮做監製、紀錄片《地厚天高》導演林子穎負責創作兼執導。劇集有不少超電視尺度場面出現，早前《蘋果》就獨家拍到，主角王宗堯與雷深如（J.Arie）的一場車震啜腳戲，王宗堯於現場更除J.Arie的內褲兼捐裙底，場面大膽香艷。

杜汶澤的網台《喱騷》先後嘗試製作過教演戲的《黃秋生大師班》及香港人角度看台灣的《尋找他媽的故事》等迎合港人口味的特色節目，早前更乘勢製作首部自家劇集《在觀塘下體現愛的故事》，並由田蕊妮監製、紀錄片《地厚天高》導演林子穎負責創作兼執導。劇集以辦公室男女關係為骨幹，一早預告會有不少超電視尺度場面出現，早前《蘋果》拍得一場王宗堯與J.Arie的車震啜腳戲，就十分大膽香艷，田蕊妮更肉緊臨場指導。

放低枷鎖冇尷尬

劇情講述廣告公司男神王宗堯搭上J.Arie，二人開車到僻靜處。王宗堯有所行動，先除去J.Arie的高踭鞋，繼而親吻對方腳趾。情到濃時再扯下女方的內褲，將頭伸入裙底，極盡情慾。過往拍過《一路向西》及《喜愛夜蒲》但均點到即止的王宗堯，稱自己是第一次拍如此火辣的情慾戲份，他說︰「係自己有史以嚟處女演出，好多時拍呢啲戲大家會尷尬，好睇對手。同J.Arie有傾過，佢都放低所有枷鎖。」王宗堯飾演的角色是萬人迷，他在公司專職應付女客戶，因為他身懷特別技能，每有他傾的生意都會成功。

J.Arie自言拍攝時沒有尷尬，因為對手是王宗堯，她說︰「因為對住宗堯，所以冇尷尬喎。大家傾完後，做返傾嗰啲嘢，就好信任大家。拍劇集嚟講真係好大膽，好多謝《喱騷》老闆、老闆娘搵我嚟做呢個角色。」她笑言可能之前MV《陰陽道具》的性愛場面，吸引到二人起用自己，她說︰「𠵱家冇極限，做乜都得，畀《喱騷》同宗堯加持咗。拍之前腳趾有損傷仲起水泡，怕宗堯咬爆個水泡搞到啜血咁點算，好重口味。」另外，當拍到宗堯伸頭入裙底一幕，田蕊妮笑言應該就是成語「裙下之臣」的由來。

欲超越電視尺度

《在觀塘下體現愛的故事》的演員陣容除有王宗堯及J.Arie外，亦有李綺雯、《入住請敲門》男神莫竣名、YouTuber Zain、馮海銳（YoYo）及李蔓瑩（Renee）等，拍攝班底更起用不少電影人才，負責攝影的是《夜香．鴛鴦．深水埗》導演梁銘佳，而《翠絲》導演李駿碩（Jun）則會演出，與莫竣名在劇中發展一條BL線，大談同性愛情。

其實劇集內容與場面都挑戰尺度，日前《蘋果》拍下其中一場淺水灣外景，劇中飾演情侶的林師傑與李蔓瑩（Renee）在沙灘上演談情戲，身材極好的Renee，穿上黃色泳衣表露無遺，其間林師傑偷望其他穿比堅尼經過的少女，巨胸亦性感養眼。而劇集首季會先拍八集，之後再考慮拍第二、三季。