成軍14年的樂隊ToNick將於下月在九展開騷，今次是樂隊成立以來，第七次舉行演唱會，面對目前社會極度不安，他們將演唱會主題命名為「此時此地（Here and Now）」，希望以音樂令大家感受到有人在互相扶持、守望相助的能量，在艱難的逆境下擁有繼續走下去的力量。

樂隊ToNick四位成員主音趙善恆（恆仔）、結他手及鍵琴手胡信希（小龜）、低音結他手陳誦賢（Ryan）及鼓手葉晨曦（晨曦）日前在觀塘接受《蘋果》專訪，談到今次演唱會主題，恆仔說：「經歷呢兩年，大家有好多情緒，對於世界嘅睇法多咗好多layer，我哋思考咗好多方向，究竟講邊樣先最啱？但若果太着重講啲迷失、質疑、擔心好似唔係幾好，經過討論，就一於講hear and now，呢度、𠵱家，大家仲喺度嘅人，點樣互相扶持，點樣畀力量大家行落去，互相守望。」

希望有緣再聚

今次九展騷在歌單編排方面，ToNick亦細心安排：「講呢個訊息，我哋都落咗好多心機。𠵱家每日喺呢個社會生活，唔知下一刻會發生乜事，但我哋仲有彼此，我哋互相支撐住，繼續努力行落去，縱使呢嗰世界幾難都好。」小龜指想這主題時心情沉重：「你係要搵到一啲值得珍惜，要即刻捉住嘅嘢，因為唔趁機捉住，就好似花咁好快凋謝，喺最好嘅時刻應該要執返好自己，然後互相支持，互相畀力量大家，要堅信有人同你信緊同一樣嘅嘢，唔好忘記大家。我哋ToNick都有反思，我哋做歌究竟仲有冇人聽？但我哋依然有班樂迷，仍然會留言支持，所以我哋會繼續留喺度，做我哋喜歡嘅音樂，係互相影響嘅，就好似新歌《離散序》，係信念嚟嘅，上年有個好好嘅朋友離開咗，離開係一個事實，點樣去overcome呢樣嘢，我哋有信念，就係我哋會再聚。」

兩場門票一開賣即售罄，是七次演唱會中售賣情況最好一次，恆仔坦言開騷前也會擔心歌迷會否因疫情下改變了模式，如習慣在網上看騷，卻不知反應竟非常熱烈，他們誓言必定會搞好這個騷，恆仔說：「近排我哋都睇咗RubberBand同Kolar嘅騷，我哋當然好享受，但對我哋嚟講都係學習嚟，會感受到佢哋好犀利喎，真係有壓力。」

公平享受權利

在一票難求的情況下，自然是黃牛黨出沒的最好時機，晨曦不惜親自「放蛇」，在網上與黃牛黨隔空過招，最後擊退黃牛，接着他在社交網還原事件並表示：「音樂係用來治癒心靈，與其在資本主義中惡性輪迴，不如釋放自己做個清醒嘅人。唔好炒飛。」訪問中重提此事，晨曦說：「都係同事發現先，諗住不如同佢傾吓先，希望佢回心轉意，黃牛飛真係對fans好唔公平嘅，希望炒賣黃牛嘅都回頭是岸，因為音樂都有公平享受嘅權利。」