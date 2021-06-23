雖然我只是一名小小的《蘋果》攝記，但由我最黃金28歲做到現在，十年有多，有小小感受……可能係雞髀打人牙骹軟。《蘋果》行內人工高花紅多不在講，（由方向過去毒果純因為錢）每年生日有張肥佬賀壽餅卡，公司每日有新鮮生果麵包派，之前仲有杯麵零食機任食，食到飽仲可以上樓上做gym游水，邊有公司有泳池，仲真係有人游㗎？雖然長期喺出面跑冇福消受，但係這些細微處，就已經感受到老闆對員工是何其重視。

一份做咗26年的媒體，可以係咁短時間內被收皮，呢個香港真係好好。需知道今天《蘋果》不是經營不善而倒閉。有邊份報紙，唔係睇住《蘋果》來抄、睇住來做假想敵？有個行家昨日說笑同我講，話佢公司啲阿姐最頭痕，因為之後冇人抄。我夠膽講《蘋果》係行業嘅翹楚，我啲同事都係業界精英。

絕對不是因為做《蘋果》先咁講，我看電話新聞都係睇《蘋果》，我兩公婆都好鍾意睇果籽，冇得睇《蘋果》動新聞，比冇咗份工更難以習慣，難以接受。想都冇想過，呢幾日我會流過不少眼淚。打工啫，呢家唔做做第間，但我傷心絕對唔係因為冇咗份工，係點解香港會可以咁樣。從來都利益行先，絕不感性，但昨晚和我老婆說着，我又哭了。我說我老竇走時我都冇咁傷心，只係喊咗一次半次，佢反笑我話佢自己兩年前眼淚已經流乾了……可能有人話我做毒果做得耐中毒太深，但我從來都只知道僱傭關係，其實都只是建基於一份人工，一個月通知，我從不對任何公司有太大感情。

《壹傳媒》近千同事，有些一份工養幾口人，很替他們擔心，希望佢哋盡快找到新崗位。也感謝保安、大堂同事、清潔姐姐、餐廳伙記，他們都是戰鬥到最後的《蘋果》無名英雄。天下無不散之筵席，只不過係無想過可以咁快被摺埋，之後冇毒果睇更會養成我做隻優質港豬。多謝呢十年來，同事行家們的體諒，小弟不才，如有得罪，多多包涵。祝願老闆和被囚同事可大步欖過。遺憾未能和《蘋果》過埋我40歲生日，未能食埋肥佬黎今年比我張餅卡。以做咗咁耐毒果為榮，以上年踢《蘋果》贏次記協盃驕傲。

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