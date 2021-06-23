我於1998年尾加入《蘋果日報》，自問是《蘋果》老人，不是說自己年資久，而是對老一輩藝人較為熟悉，《蘋果》歷年前輩藝人和失蹤人口專訪，自己也參與不少。

清楚記得第一日上班，便見識到《蘋果》採訪新聞如何chur到盡。當日八両金前妻八両菜被傳日本賣淫返港，《蘋果》一早派人飛到日本追訪，再安排另一記者即日來回東京，跟八両菜搭同一班機返港，然後總動員包圍香港機場，結果成功邀得八両菜到將軍澳蘋果日報大樓做獨家訪問，全港傳媒只能在大樓外守候。

《蘋果》作風就是不賣賬，凡事去到盡，不過，有時去得太盡，過了火位，最深刻一次，是以「航空母艦」來形容肥姐沈殿霞寶貝女欣宜，當日我與多位同事極力反對用字如此涼薄，但主管堅持出街，結果受千夫所指，肥姐次次見到《蘋果》記者都要爆粗問候洩憤。另一次，遭章小蕙介入婚姻而跟陳曜旻（白頭陳）離婚的鍾璧澤（Susanna）病逝，主管黐線到要同事透過問米婆訪問「Susanna」，新聞出街後，淪為全城笑柄，被堅哥葉一堅鬧到狗血淋頭。

加入《蘋果》頭幾年，我曾被派到外地參與突發新聞採訪，最難忘一次，是1999年赴美追訪行使假信用卡入獄的無綫藝人「大騎樓」鍾慧儀及李連杰與利智婚禮；當年為取得鍾慧儀放監第一手消息，與同事膽粗粗夜闖三藩市聯邦監獄，之後由三藩市追車追到去洛杉磯……鍾慧儀出獄後，緊接採訪李連杰與利智在洛杉磯豪宅舉行的婚禮，由於婚禮初期不安排傳媒採訪，眼見對家報館租用直升機高空拍攝，我情急下未請示主管便自把自為租用直升機……結果這個多月的美國trip花掉21萬。

好記得返港後拿着大疊單據文件給主管簽名批核，主管怕被堅哥責怪，要我親自遞給堅哥「送死」，堅哥一睇銀碼即爆粗問候，將整疊單據「劈」在我面前大罵：「戴彩煥，你破晒《蘋果》紀錄！我唔會簽架！」最後，自己「哽」了2萬多，勉強過到堅哥一關。

對於出埠採訪，《蘋果》過往都相當積極，除了派人採訪名人藝人外地婚禮，農曆新年亦會派狗仔隊飛到拉斯維加斯或者日本「辣更」，相當揼本，畢竟當年有廣告有收入，但過去10年《蘋果》受廣告商封殺，收入大減，狗仔隊如今連買票入迪士尼追訪藝人，都要左度右度。

今年4月，自己因為健康問題提早退休，告別《蘋果》，誰想到兩個月後，會是《蘋果》告別？心很痛，很難過，想向一班戰友說句「多多保重」，我為自己曾經是蘋果人為榮。

前蘋果日報娛樂名人版總採訪主任戴彩煥

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