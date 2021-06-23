細數有線娛樂新聞主播的始祖，劉明軒（Vivian）絕對是其中之一，當年曾採訪過不少天王巨星，甚至是荷李活紅人，至今她仍津津樂道。不過眼前的Vivian已成功轉型為美容界女強人，捱過社運及疫情的難關，下一步她更向特殊兒童教育發展。事業搞得有聲有色，經歷閃婚再離婚的Vivian目前感情空白，雖然對感情事留下陰影，但只要遇上對的人，她願意接受再婚的命運。

轉眼間Vivian在2016年離開有線娛樂新聞主播的職位後，至今已轉型成功為商界女強人，她在2018年投資百萬開設美容店，有產品出售亦有相關美容服務。但正當事業想大展拳腳時，開店翌年便遇上社會運動，剛巧美容店又在社運熱門地點之一的銅鑼灣，及至去年又遇上疫情，接連面對生意危機，她亦大嘆：「真係捱得好辛苦，前年啲客都唔敢嚟，因始終喺銅鑼灣，之後又到疫情，我有啲朋友真係除咗買餸，足足匿喺屋企大半年。」

幸好有熟客繼續支持網上生意，美容店終算可以繼續經營下去，但Vivian卻發覺做生意卻原來很被動，很易受外界原因影響，結果去年尾她決定修讀特殊兒童教育的課程：「讀書增值自己，知識永遠係屬於自己，唔會受大環境影響。」Vivian還有一系列約兩年多的讀書計劃，皆因現在所學的只是基本知識，她透露：「之後想再讀語言治療嘅碩士課程，唔單係小朋友，大人都可以接受呢個治療，不過讀完後點樣發展，就等讀完先決定，有啲人可能去醫院或去啲小朋友嘅學習中心度做，亦有啲人會自己開診所。」Vivian希望可以為社會作出一點貢獻，皆因特殊兒童照顧多年來在香港一直需求龐大。

當年Vivian讀大學時根本未知自己日後的方向，結果揀選了大熱的工商管理，皆因易搵工易有有出路，但她又怎會想到後來卻誤打誤撞成為主播，至現在又轉輾成為商界女強人，Vivian無論生財還是理財似乎都頭頭是道，但她卻否認：「我喺理財好保守，主打穩陣，唔做高風險，我深感明白搵錢難，怕一舖冇咗，所以主力都係買啲籃籌。」但最意料之外是Vivian竟沒有「磚頭」在手，多年來仍跟家人同住，她竟謙稱：「真係追唔到個樓市。」

Vivian在2013年下嫁只拍拖一年多的金融才俊王傲山，但婚姻只維持一年多便告終，至2017年她跟盧永仁因過從甚密而傳緋聞，但兩人堅稱只是生意拍檔。至今Vivian依然感情空白，甚至稱現在沒有人追求，雖然Vivian現已43歲，但她自言對於找另一半並不着急。曾經歷閃婚及婚姻失敗，Vivian直言：「上次嘅婚姻係有啲陰影，原來發現婚姻都唔代表一切，反轉豬肚就係屎，感情原來唔可靠，依家嘅我對任何人嘅信任度係低咗。」婚姻觸礁雖帶來不少負面影響，但Vivian卻不排除再婚；甚至是再閃婚的可能：「我認定咗係對方就會好投入，只係依家要了解嘅時間要再長啲，如果一接受咗可以拍拖就瞓晒身落去，始終唔後生，係啱嘅就嚟，所以閃婚都有可能，始終緣份嘅嘢好難講。」她依然期望有一段美好的感情出現，再次遇見自己的Mr. Right。

一直以來Vivian也被不少人被標籤為拜金女，會否介意未來的另一半入息少過自己？她即說「我真係唔介意，我自己都成日食快餐及米線呢啲嘢，其實有時唔係睇錢，最主要係大家嘅生活模式係唔係可以配合，呢樣先最重要，如果對方搵好多錢日日紙醉金迷，我都未必可以配合佢呢啲咁離地嘅生活。」被看成是拜金女，Vivian坦言亦會有少許不開心，但她亦明白這是娛樂圈的遊戲玩法，例必將一些事情放大，她謂：「我咁多年嚟一向都係過緊咁嘅生活，每個人嘅呎都唔同，我對得住自己把呎，有幾多咪用幾多。」

的確雖然Vivian已是熟女，但無論身型及樣貌都保養得宜，跟當年做主播時沒有大分別，果然是美容店老闆娘，她笑謂：「我真係乜都試乜都搽，因我又係做KOL，又要幫公司入貨，真係試百幾樣可能只得一兩樣啱，試過搞到塊面敏感生到一粒粒，但真係試得多先知咩係啱自己，同埋我都好勤力做護膚。」Vivian指美容生意上「一腳踢」，誰說女人的錢一定容易賺。

Vivian出任有線娛樂新聞主播逾十年，即使現在已退出幕前多時，現在仍有留意八卦娛樂新聞，間中還會跟當年同是主播的鄭中基太太余思敏及鄭文等舊同事聚舊細談往事。Vivian當年主修工商管理，為何會竟無厘頭當上娛樂主播？她回想：「當年畢業後主力幫人嘅公司搞上市，因當年主要係啲大陸公司想喺香港上市，所以成日要返大陸開會應酬，當然就要飲酒，但我真係唔飲得，有次感冒冇飲，俾個山東客指住鬧話冇傳統中國女士嘅美德。」

長遠計Vivian覺得自己並不適合，剛巧2004年有線請人，她便跟約千人一同面試，結果成功被取錄開始主播生涯，當中一但人工跟之前相差一大截，有次幾乎在上海採訪碧咸嫂，幾乎當街出醜：「嗰次去完電視台交帶整片返香港，跟住趕去下個活動，冇得去廁所，同事話車程15分鐘，點知遇上士塞車塞咗成一個鐘，個同事當時遞支煙埋嚟叫我食一啖冷靜啲，我真係忍到好唔舒服，最後唔理同事，見有間卡拉OK即落車衝去廁所，當日離開時我都有諗返點解我可以捱過十幾年。」Vivian坦言仍有幕前癮，若有合適工作絕對可以考慮。

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