說起劉青雲，相信大家都公認他是實力派演員，一位好丈夫。每次在街上遇見他和太太郭藹明（Amy），發現他總是緊牽着太太的手，因為他心理上總是覺得街外有很多不可預料的事情發生，他一定緊貼在妻子身邊好好保護，這樣Amy才會免受任何傷害。青雲從1982年加入香港無綫藝員訓練班後，他在娛樂圈接近40年，可以做到零緋聞，確實是十分罕見，因為他心裏只有郭藹明一個女人，為了斷絕與其他女星交往，他是不會把手機號碼告知任何女星，所以他與最愛挑戰已婚男星的水姐合作時，除了在鏡頭前有交流外，鏡頭外幾乎是零交流，搞到水姐十分無癮。

其實在工作以外，青雲是不會單獨與其他女星來往，免有任何是非，導致太太不安心。畢竟Amy嫁了青雲之後就退出娛樂圈，甘心做他的煮飯婆，他是覺得委屈了太太，所以他拍完戲收工，不會有任何應酬，我見過他拍戲傍晚6時左右收工，他是習慣了第一時間打電話告訴老婆：「我收工啦！依家返嚟！」Amy就會立刻準備晚餐，等老公一回來就可以吃飯。如果平時不用開工，他兩夫妻都是很低調，喜歡過平凡節儉生活，間中與圈外朋友吃飯，又或去行山遛狗，而拍拖去西貢或九龍城街市買菜也是他們最大樂趣。

如果吃海鮮和牛扒，一般都是青雲親自下廚，平時多數是Amy下廚比較多，因為一齊下廚可能會有爭執，青雲對煮食好有要求，例如煮麵，他一定要先把麵煮好，另外再放湯；用多少水也是有要求的，但Amy比較隨意，又好似他為了先放油還是先加蔥，而蔥放兩條還是三條，味道就不一樣，Amy覺得沒所謂，所以他們又因此吵起來！又試過為了換家裏的梳妝枱，青雲喜歡暗色調，而郭藹明喜歡亮色調，誰也不願意讓步，當街吵了15分鐘，給路人全程看見，最後是青雲先認輸。為免傷感情，他倆在婚後有個協議，吵架不能過夜，一日之內要解決分歧，而聽青雲說過：「多數係我就佢囉！我係男人嘛！」他們經常會為小事爭執，但大事一定是同一陣線應付，極少出現分歧。

青雲與Amy於1992年拍攝TVB劇集《大時代》認識，不過拍攝時他們並未擦出愛火花，直至拍完該劇，同劇的周慧敏邀請二人欣賞其演唱會後，1994年才開始交往，交往後青雲曾爆出拍劇時已經暗戀Amy，但因要專心演戲才沒有追求，後來有日在電視看到她做節目，青雲才鼓起勇氣打電話到無綫化妝間約Amy去街。當時青雲沒錢買車，他知道Amy有車，還叫女方去接他，到兩人見面後，青雲問Amy為何肯出來見他，Amy竟然說：「我以為你想問我借錢！」搞得青雲啼笑皆非，後來他非常直接告訴她見面原因：「我想見你。」男方的坦率反而贏得女方欣賞，自當晚起，兩人正式交往。

由於郭藹明擁有美國南加州大學機械工程系碩士，而青雲才高中畢業，認為是青雲高攀了Amy，所以當初交往並不受外界看好。但她也從未覺得劉青雲配不上自己，也不覺得自己被高攀，又或者犧牲了自己的人生，她相信這個男人會帶給自己幸福，對她來說，世界這麼大，能和他在一起人生已經足夠精采了，時間證明她是有眼光沒看錯人。Amy就說過很多人覺得青雲是一個只會聊演戲的木訥男人，但在她眼中，他是很懂浪漫的愛人。

記得青雲與郭藹明1998年結婚那年，婚前三天青雲還在泰國拍攝杜琪峯執導的電影《真心英雄》，所以婚事的準備都是郭藹明去張羅，青雲根本幫不了忙，但Amy完全不介意，她好清楚青雲也是為了兩人未來的生活在打拼，還叮囑青雲安心去拍戲。當時我和3位行家有去泰國探班，見到青雲就問起他的婚事，他是很開心滔滔不絕透露詳情，看得出他是歸心似箭，想盡快拍完戲回港結婚，但阿杜不知是否整蠱他，臨尾一場戲竟然是一場充滿危險的爆破戲，拍之前青雲已經與阿杜和編劇說明：「如果出咗乜嘢意外，你哋乜都唔好理先送我上飛機，返咗香港再講。」大家還以為他在開玩笑，但青雲說得相當認真，他要郭藹明知道，縱使他拍戲真受了傷，就算坐輪椅都會如期出席婚禮。

婚後青雲主外，老婆主內，兩個都是主觀性強的人，在生活上免不了出現很多分歧，爭拗多了，Amy學聰明了，好像房子裝修換甚麼顏色，Amy好堅持髹白色，她會告訴你為甚麼要這樣選擇，告訴你不同顏色陽光折射的程度，很有耐性慢慢說服你，不會說青雲選的顏色不好，青雲說：「同老婆嗌交，點解最後係我認輸呀？因為佢會有齊細節同數據話畀你聽佢嘅決定係啱嘅，唔係空口講白話，所以佢係有時會令你好𤷪𤺧，但佢又唔會發火，仲同你冷靜講道理，思維好清晰。好似一齊去考船牌，佢會教我邊啲要睇，邊啲唔使睇；如果出國旅行，佢會做晒準備，上網查晒要去乜嘢景點睇，你係完全唔使煩，依家係完全依賴晒佢啦！」

有兩次在杜琪峯家中晚飯，青雲夫婦和周潤發夫婦也在席，這是我第一次接觸Amy，她老公青雲就早在90年代，片場探班時已認識，他兩夫妻都是好低調，極少跟圈中人交往，杜琪峯、黃秋生、吳鎮宇和黎耀祥是少數能請得動他兩夫妻參與飯局的朋友。跟Amy交談後，感覺上她是一個很有禮貌、對人很客氣的善良人，但看事情是很有主見，而且會引出很多數據試圖說服你相信她的說法，坐在她旁邊的青雲說話不算多，但他說話帶點黑色幽默，挺逗的！而且他也是一個善心人，他聽我提起肝指數高時，他很關心說：「我認識大陸有位中醫很好的，你有沒有興趣去試吓，如果有你話畀我聽！肝出事好麻煩，真係要睇住！」

青雲是好敬重發哥，視他為偶像，而發哥也是很欣賞青雲，曾聽發哥這樣評價他：「佢係一位好專業演員，演戲好、人品又好，做人夠低調，對老婆同父母好到不得了，可以話係呢個圈少有嘅好男人！」我也聽過好幾位導演和演員表示與青雲合作拍戲十分舒服：「有啲演員演戲好霸道，好鍾意壓住對手嚟做戲，以為可以搶戲，但青雲永遠唔會咁，佢會畀位你走，特別係同新人演對手戲，他會帶住個新人，所以新人遇着佢會好感激，唔同某某男星專蝦新人，一啲前輩風度都冇。」

不過青雲在工作以外，好注重私穩權，好似除了在片場或電影宣傳期肯做訪問外，其他時間想約他出來做訪問幾乎是不可能，他認為：「我平時工作時間已經咁長，工作以外嘅時間，我想陪吓屋企人，唔好再攞我私人時間做訪問啦！」為了可以享受二人世界，他們婚後就決定不要小孩子。

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