殿堂級組合太極樂隊將於8月紅館舉行演唱會，這個演唱會一波多折，先因疫情問題令舉行日期一改再改，接着是成員唐奕聰（Gary）突然猝逝；縱使傷感，但太極五子決定將悲痛化成動力，盡力做好當下的工作。日前更為《蘋果》合體預演，分別唱了《頂天立地》、《暴風紅唇》、《一生不再説別離》、《大熱》及《通緝者》，雷有輝（Patrick）指這是首次沒有Gary在場的演唱。

事實上，太極頻頻出動為演唱會宣傳，除了應《蘋果》邀請為演唱會預演，受訪時更大玩估歌仔遊戲，聽音樂後要即時講出歌曲在哪一年出品，《蘋果》當日安排了1986年的《紅色跑車》、《理想都》、1989年的《莫負青春》、1995年的《讓我闖》以及1999年他們去北京錄音的《曙光》，有不少歌曲他們很快已經估到，惟獨是《曙光》一曲比較有點難度，盛旦華（蛇仔）說：「嗰時我哋只係得兩個禮拜去搞隻碟，要連埋作曲同填詞，變咗有啲歌嘅印象比較淺。」Patrick即笑言快到記憶都沒有了。

提到《讓我闖》這首歌是由Gary填詞，對於好友忽然猝逝，從此令樂隊不再完整，他們說：「絕對係遺憾，但佢都畀咗提示大家，叫我哋做啲嘗試，加強嗰首歌嘅靈魂。儘管有不少人認為今年是太極的30周年演唱會，但他們異口同聲表示數字並不重要，最重要是玩得開心，劉賢德（HiFi德）說：「我覺得我哋由夾Band到而家，每一刻都係甜，係覺得好proud，一生人入面有咁多兄弟可以同你喺隊Band入面，呢個已經係our live，有呢班老朋友大家照顧大家，互相學習，基本上同親兄弟一樣，對我嚟講，直到我走嗰一刻都係甜。」Patrick亦說：「係越嚟越甜，以前係身在福中不知福，但係喺今年3月Gary走咗，我先發覺原來幸福唔係必然，所以要更加珍惜呢份感情。」朱翰博（Ricky）覺是不枉此生，蛇仔反而覺得多年來大家經歷了甜酸苦辣令人生很豐富，鄧建明（Joey Tang）笑說：「等大家睇吓我哋嚟緊有幾辣！」

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