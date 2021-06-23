黃家駒1993年在日本意外身亡，他的一生短短31年，其樂隊Beyond留下來的作品卻影響了幾代人，特別是在大陸，Beyond受歡迎程度與日俱增，歌迷層面由15歲到60歲都有，還組織了Beyond交流會。我想家駒沒料到，自己出事前為Beyond作曲詞的歌《海闊天空》成為了港澳台三地的民主之歌，常在大型集會、遊行響起，象徵對自由和理想的堅持。相信他泉下有知，應該會感到欣慰。

不經不覺，家駒原來已過身28年了，記得第一次認識家駒是1987年，當時Beyond開始宣傳《亞拉伯跳舞女郎》這張唱片，他們經理人陳健添（Leslie Chan）把這個新組合介紹給我和幾位行家認識，這時候他們有5位成員，在一間燈光很暗的卡拉ok房，還穿上亞拉伯服飾，Leslie逐一介紹成員名字，我當時叫停了他：「呢度咁黑，你介紹完我都唔知邊個打邊個啦！不如播佢哋啲歌嚟聽吓啦！」

聽完這首歌後，我問了Leslie：「入面有把聲唱得好滄桑同沙啞嘅，係邊個唱嚟！呢隊組合嘅音樂同時下流下歌好唔同，幾有風格，應該可以殺出一條路！」後來他就告訴我主音是黃家駒，後來我開始訪問他們，其實主要都是家駒發言，他很健談，對音樂很有理想，說話率直不賣賬，我行我素的作風經常批評香港扭曲的主流音樂體制，討厭歌手「俾面派對」，為了得獎，就得出席頒獎典禮或與音樂無關的娛樂節目。家駒經常強調Beyond不走這套，只希望用音樂贏得大眾認同。

Beyond的歌迷都很認同家駒的理念，有位女記者行家M小姐有次向我提起家駒一些往事，她說：「家駒對Fans真係好好，90年時我哋經常喺Beyond出沒地方等佢哋，有晚12點幾，佢哋係廣播道做節目，我哋成班歌迷喺度等佢哋出嚟，結果真係等到家駒行出嚟，但佢當時似個爸爸鬧女咁一邊說話，一邊喺個銀包攞一叠20蚊紙派俾我哋一人一張話：『快啲走！聽日唔使返學呀！攞啲錢去搭的士，我一陣出嚟唔好俾我再見到你哋呀！』當時我哋好聽Beyond話，所以家駒發咗話，仲俾埋的士錢我哋走，咁我哋咪走囉！唔敢留低！」

後來M小姐由歌迷變成娛樂記者後，在一次與Beyond碰面時，家駒告訴她：「你做乜走去做記者！呢行咁陰險，你唔好做啦！辭工啦！」M小姐問他：「吓！唔做？咁做咩好呀！」家駒想了想說：「你留番長啲頭髮，去選港姐啦！」M小姐回他：「娛樂圈咪仲陰險！」最後M小姐沒有聽他，但收工還是會跟其他歌迷如常去追蹤Beyond，1992年有晚她們在紅館外等Beyond出來，M小姐回憶說：「嗰晚家駒叫住我哋行埋一邊，然後同我哋講：「話畀你哋聽，Beyond好快要去日本樂壇發展，我哋好開心，我希望Beyond可以成為國際化樂隊，可以去世界各地巡迴開演唱會。」之後Beyond去到日本發展算是有一個不錯的反應，家駒的衝出香港的夢想是邁進了一步。

1987年開始Beyond開始演出電影，家駒姊姊小黃（黃小瓊）是做製片的，她就找過Beyond客串劉德華主演的電影《肝膽相照》，小黃當時也不懂欣賞弟弟的音樂才華，她說：「家駒13、4歲已經喺屋企攞住個結他彈幾粒鐘，後來儲夠錢買到個電子結他更一日彈到黑，佢真係好努力！好熱愛音樂。」不過當時黃媽媽每日放工回家見到家駒和家強兩兄弟由朝到晚拿住結他彈，曾忍不住勸兩子說：「佢兩個不如踏實地搵份工做，唔應該玩呢啲無聊嘢，浪費時間同錢！」

雖然家人都不認同他倆兄弟追求音樂的理想，家駒中五畢業後，曾任職辦公室助理、鋁窗、五金、空調、水電工程、電視台布景員等工作，又在葉世榮介紹，加入保險公司任職推銷員。但他們還是堅持向音樂發展，父母阻止無效，他雙親又怎料到兩個兒子真的成了名，而且天天引來大批歌迷在家門守候，對家人造成滋擾，為免影響到父母生活，孝順的家駒後來就遷出了，不過他太喜歡母親煲的老火湯，所以他經常會帶女友Kim回老家吃飯。家駒是1984年邂逅了潘先麗（Kim），兩人都非常喜歡搖滾音樂，加上兩人經常在一起玩音樂，所以兩人便慢慢走到了在一起。當時家駒除組成Beyond外，還與弟弟、家強、Jackson、李俊雲和女友阿Kim 5人組成地下樂隊Unknown，而阿Kim就是Unknown樂隊的主唱。

Kim與家駒拍拖時，兩人極少獨處時間，因家駒喜歡任何活動都叫上兄弟們，他像大哥般照顧各兄弟，Kim說過：「家駒唔算係浪漫體貼嘅人，而且佢好鬼多嘢講，但佢真係好有音樂才華，而且好努力，又鍾意睇書，睇完又會同人分享。我哋約會好少單獨兩個人，多數係一堆人活動，佢同我拍拖去得最多係逛廟街，睇人翻筋斗，平時佢都唔多鍾意出街，喜歡喺屋企玩結他，作吓歌，佢一攞起支結他可以玩幾粒鐘，我咪睇電視唔打擾佢。」喜歡一個人時，不會介意對方的缺點，所以家駒喜歡晚睡、時常賴床貪睡、抽煙抽得很兇及愛漂亮，一頭短髮都要花上半小時來吹頭髮，Kim全部照單全收。

家駒一生幾段情當中，Kim是最得到家駒家人認可的女友，連家強都讚她是很好的女生，只可惜拍拖4年就因第三者介入而分手。Kim曾在網台自爆：「我唔想分開架，但有第三者介入冇辦法唔分。」但Kim沒有恨家駒，分手後依然保持朋友關係，後來家駒想着阿Kim往日的溫柔與美好，心中感慨萬分，於是為紀念這段情就寫下了這首感人的《喜歡你》。

家駒寫的每首歌背後都是有原型，好似《真的愛你》就是為母親而寫，《光輝歲月》是寫給南非總統曼德拉，《命運是你家》是以九龍皇帝曾灶財為原型，他對於做音樂是要求真情實意的。雖然《真的愛你》非常入屋，為Beyond拿下不少金曲獎，紅到連杜琪峯都請他們參與賀歲片《吉星拱照》演出，但其實這首歌是他們最不喜歡的作品，純粹為市場而創作的商業歌，完全不是他們的風格，Beyond的歌大多是在說理想、信念，批判社會及關心世界上之不公平現象。

杜琪峯是十分欣賞Beyond，1990年他監製的《天若有情》，除了主題曲由羅大佑作曲，新進女歌手袁鳳瑛主唱外，其他3首插曲《灰色軌跡》、《是錯也再不分》和《未曾後悔》都是由家駒作曲，Beyond成員分別主唱。其實阿杜搞這片的歌曲時，男主角劉德華曾經拿了一首杜自持寫的歌給阿杜，希望能放在戲中，但最終被拒絕了，華仔是很失望，有次去探他班，有聽他為此申訴過，後來我曾為此問過阿杜，他解釋：「華仔是好意，如果啱用，我一定會用，但佢交嚟隻歌真係唔啱部戲風格，Beyond家駒寫啲歌比較適合，到時你睇完部戲就明架啦！」看完這部戲後，我是認同阿杜的決定。

Beyond因為對香港樂壇感到失望，故在90年代初期Beyond決定發展東南亞、台灣、大陸、日本等亞洲市場。此時，日本經理人公司對Beyond感到興趣，與他們簽約，帶Beyond往日本發展。家駒是希望有更大自由度去玩音樂，以擺脫香港樂壇的束縛及題材限制。1992年，Beyond開始長居日本發展，但沒想到為宣傳即將發行的日語唱片，Beyond還是要配合，一樣要上電視台綜藝節目玩遊戲，結果在狹窄並沾滿水漬的台上奔跑時不慎滑倒，墜落2.7米的台下導致身亡，香港樂迷未傷痛完，4個月後連陳百強也因昏迷引發的逐漸性腦衰竭離逝，一年內2位音樂才華出眾紅歌星英年早逝，怎不教人欷歔。

由於公司停刊，這是最後一篇，感謝大家捧場，後會有期！

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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