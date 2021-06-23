兩大意大利名牌Prada及Ermenegildo Zegna集團，昨日破天方宣佈成為合作伙伴關係，雙方會以各40%股權收購意大利羊絨(Cashmere)生產商Filati Biagioli Modesto。

Filati Biagioli Modesto是一家擁有多年生產高級羊毛紡織品經驗的企業。今次的收購協議中，始創人Biagioli家族只會保留15%股分，其餘5%則由擁有豐富生產紡織品經驗的Renato Cotto先生所擁有，他曾為Zegna Baruffa和Loro Piana等品牌工作過。

Prada及Ermenegildo Zegna的發言人向外媒表示，希望透過今次的併購計劃來持續品牌供應鏈在紡織品方面的產品質素，及作為保護意大利時裝製造業重要的一步。Zegna向來盛產各種極高質羊毛物料的男士服裝，品牌在今次併購計劃不久前，亦收購了專門生產高質女裝面料製造商Tessitura Ubertino的 60%股份，相信品牌未來會更着力關注產品質素的發展。

Hugo Boss聯手足球勁旅

剛開鑼的歐洲國家盃正進行得如火如荼，為今個夏日掀起令人熱血沸騰的足球熱潮。一向關注體育運動發展的品牌Hugo Boss，宣佈包起歐洲國家盃其中5支勁旅的全新型爆造型。5支球隊包括: 巴黎聖日耳門、拜仁慕尼克、皇家馬德里、國際米蘭及托定咸熱刺。

5隊勁旅的服裝造型以深藍及酒紅色為主，設計圍繞簡潔俐落和修身剪裁的運動衛衣、西裝及休閑服等夏日單品。其中巴黎聖日耳門及拜仁慕尼克隊伍，更擁有印上球會名稱的專屬衛衣設計。各球星穿上Boss為他們精心設計的各種時尚服飾，令每位展現出專業和非凡的自信與活力，各位球迷千萬不要錯過這充滿時尚感的球隊服裝！

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