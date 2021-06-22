因於2014年參與佔中運動及前年參與反修例運動而被網民封為男神的王宗堯，入行13年拍過不少代表作，除《一路向西》及《喜愛夜蒲》等軟色情作品外，也有《選戰》及《導火新聞線》等嚴肅演出。

《一路向西》

2012年因演出向西村上春樹的網絡大熱小說《一路向西》電影版，王宗堯開始為人認識，他飾演主角張建聲好友去東莞召妓見識，電影有不少色情場面列為三級，食正時勢票房甚好有1,882萬港元。

《選戰》

王宗堯2014年憑HKTV劇集《選戰》角色張癸龍備受讚賞，他飾演李心潔的競選團隊主任，犧牲形象或前途，保護及成就李心潔成為特首，由於香港鮮有政治題材劇集，《選戰》推出時備受關注亦獲好評。

《壹獄壹世界》

2015年主演網絡小說改編的電影《壹獄壹世界》，飾演富二代于日辰，因醉酒駕駛而入獄，有黃光亮、何家駒等合演，猶如新版《監獄風雲》。片中他犧牲色相裸跑，又有不少床上戲及露股場面。

《導火新聞線》

2015年王宗堯再憑HKTV劇集《導火新聞線》闖出人氣，他飾演囧報高級記者樂嘉輝，人稱「輝爺」的他性格不修邊幅，但極力維護新聞操守。劇集叫好叫座，翌年更拍電影版。

《夜香．鴛鴦．深水埗》

去年演出電影《夜香．鴛鴦．深水埗》四個短篇故事中的《鴛鴦》，飾演中學老師跟即將離港的外籍女教師吃盡全港九，影片包含社會運動真實畫面，電影入圍香港電影評論學會大獎最佳電影第三輪投票。