韓劇《奇皇后》的46歲男星朱鎮模，前年跟年輕10歲、有「醫學界金泰希」之稱的女醫生閔惠妍在濟州島結婚，雖然去年朱鎮模爆出遭黑客入侵手機，更遭黑客爆他曾狂send大胸女性相片給同行，並勒索金錢。事件爆出後，朱鎮模和妻子的感情未受影響，而閔惠妍目前亦在YouTube開設頻道，分享健康心得，近日她就公開了有關「減肥中不可避免的酒席，就這麼吃吧！」的片段，大談如何適當地飲酒也不會致胖。

醉酒變遲鈍

閔惠妍解釋說：「酒是高熱量食品，每克酒精有7個卡路里，碳水化合物和蛋白質每克是4個卡路里，脂肪9個卡路里。即使酒喝多了，轉換為脂肪的比率也很低，反而一起送酒食物對吸收和儲藏脂肪會產生影響，好似高熱量、高脂肪食品，炸雞、五花肉會急劇影響健康。」閔惠妍推薦食芹菜、青瓜、紅蘿蔔等低熱量的送酒食物，水果方面就最好是莓類：「最好選擇水分含量高、膳食纖維豐富的食物。像我的話，減肥過程中喝酒的話，最常吃是用豆腐做的食物，因為蛋白質含量高，所以不用擔心會肥。」閔惠妍表示喝醉酒的話，中樞神經系統功能會全面下降，人亦會變得遲鈍，所以即使進食也不會覺得飽，而在解酒的過程中需要很多糖，像吃雪糕一樣甜的東西絕對不是對身體有幫助的行為。

酒聚前填飽肚子

閔惠妍直言酒本身十分利尿，所以亦會導致出現脫水狀況：「但是體重並沒有減少，也沒有減掉脂肪。因為水分流失，喝酒後第二天體重暫時減少，看起來像是消腫一樣。但是前一天喝完酒的糖或送酒食物等東西就會在血液中游蕩，如果放鬆警惕的話，體重好似減輕了，但幾天後就會變胖。所以第二天要多喝水，適量的有氧運動比較好。如果減肥的人有酒聚，最好制定幾個原則，第一種是吃大量食物，如果晚上有酒聚的話，最好是早上或者中午盡量吃得輕鬆些。早午餐吃得太少的話，在空腹狀態下去飲酒會變成暴飲暴食。在酒聚之前，最好是輕鬆填飽肚子，飲少量牛奶、雞蛋、杏仁，防止暴飲暴食，保護胃部。」

食番茄青瓜解酒

同時閔惠妍更分享個人經歷，強調一定要多飲水，又指自己會規定自己飲一杯酒的話就飲一杯水，又說：「我學會了酒精中唯一的抗興奮劑是水，水是可以減緩酒精的吸收，降低濃度。邊飲酒邊飲水的話，肚子很快就會飽的。」又笑指最佳的送酒菜是水，並表示：「喝含糖份少的酒也很好，酒的種類最好由本人指定，但果酒或發酵酒的熱量較高，減肥時最好還是喝蒸餾酒，燒酒、威士忌、伏特加等雖然好，但度數較高，需要調節量，湯力水熱量高，不能混着一起飲。喝酒後的第二天需要解酒，好好解酒有助於宿醉，但是很多人都喜歡吃拉麵或者海鮮麵等刺激性、辣及鹹的食物，高卡路里或鹽含量高的食物會刺激胃腸，容易長肉，對解酒亦沒有幫助。最好的解酒食物是水，離子飲料也好，礦物質豐富的蔬菜和水果也好，比起果汁，推薦用新鮮水果來攝取。我喝醉後的第二天用番茄或青瓜來解酒，如果非要喝湯的話，豆芽湯和明太魚湯會更加好。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）