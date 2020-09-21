抗癌keep fighting｜為愛妻化身有「營」住家男

【特約報道】去年4月，林子博一家經歷癌症惡夢，太太董燕君（Shirley）確診患上罕見的平滑肌肉瘤（腹腔）第四期，子博直言對太太及整個家庭都很大打擊，「最初一對子女只意識到媽咪患上一個麻煩病，到後期他們見到我經常陪媽咪出入醫院、媽咪在家中打『升白針』、甩頭髮，身體開始虛弱，他們終於意識到事態嚴重，記得一次阿囡在地鐵問我媽咪情況後，她就忍不住在車廂哭出來。至於阿囝，其實是一個暖男，他會跟我說零用錢留給媽咪醫病。有時兩個見媽咪唔開心更會主動氹佢，兩姐弟會輪流陪媽咪瞓。

補充營養對抗頑疾

得知病情後，子博跟太太看了很多癌症資訊，特別是飲食方面，很多都說癌症病人可以食用的食物有限。又有些人說化療後，病人有機會出現腹瀉，要減少進食肥膩、煎炸、高纖食物如麥片、果仁、糙米等；喝咖啡、濃茶、可樂又會尿急尿頻；吃豆類、洋蔥、薯仔、番薯容易產生胃氣，好像很多食物都有限制，自己都好混亂，惟有多問醫生意見。「醫生給我最重要訊息是營養吸收，癌症病人很需要『低醣』、『高脂』、『高蛋白質』同『含有抗氧化維生素』的食物，仲一定要用魚油EPA，因為整體可以幫助穩定體重，或減緩體重下降的速度，經過了解後意識到補充品對癌症病人好重要，正如孕婦陀BB要另外補充葉酸的道理，正常三餐根本無可能有足夠吸收，一定要靠外來補充品，何況一個癌症病人，食慾已經差，體重又開始減輕，所以絕對要靠補充品補充營養，例如不同口味的癌症病人專用補充飲品，明白做完化療一定沒有胃口，又會周身骨痛，但點都唔可以乜都唔食，覺得就算食唔落，飲杯有營養飲品都好。」

照顧太太過程中，子博對癌症有更多了解，亦經常到「癌症資訊網」做主持，接觸不少復康者，聆聽他們意見，「對抗癌病就像打仗一樣，治療癌病的藥物殺傷力好大，好與壞的細胞都一齊殺死，所以要儲足夠營養去打這場仗，營養就是最強的子彈。」去年11月，子博太太終於完成整個化療過程，體重由一百零幾磅下跌到九十多磅，現在仍然需要接受標靶藥物治療。由於藥物有機會出現腹瀉及嘔吐等副作用，要適當止瀉止嘔的同時，平日飲食上補充營養，仍然是非常重要。

逆境下樂觀面對

問到子博如何能做好照顧者角色，他坦言先要做好自己的心理輔導，要抽離爸爸與丈夫身份，擔當一個心理醫生的角色，去輔導子女，去安慰及支持太太，為家庭帶來正能量，同時亦要懂得輔導自己，不可以讓自己情緒出現問題。年初疫情影響下，子博試過數個月沒有工作，零收入的日子讓他困擾，「試過有一日醒來，覺得自己好冇用，開電視見好多舊同事都有工開，出面有ViuTV、又有香港開電視，唔明白點解自己未有工作，當時，太太還跟我說，『你唔好坐喺度，平啲嘅工作都試下去接，或者做下Uber Eats。』我冇出聲，當時下午6點，我話我要入睡房瞓，太太感覺我有事發生，慶幸她沒有追入房，因為我相信追問落去兩人定必鬧交收場，結果當晚我自己躲在房中睡醒就沒事了。第二日，太太看了我的一篇報道，內容就是講自己面對很大壓力，太太問我，為甚麼不跟她說，其實我就是不想她擔心，現在自己遇上壓力，會騎電單車兜風，或去揼骨減壓，我跟自己說一定唔可以有情緒病。」

最近，子博開始有新工作，到香港開電視擔任主持同嘉賓，一切逐漸回復正常。「現在最希望就是疫情快點過去，一家人去旅行，就像以前一樣。」

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