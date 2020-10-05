有個台灣家●移民台灣或英國的抉擇？

最近在facebook上，陸續見到有香港的朋友一家人移民去英國，展開了新生活。也有認識一些本來正在辦理移民台灣手續的朋友也轉軚去了英國。

其實每個手持BNO的香港人，應該多多少少都有想過，要不要把握這次難得的機會移居英國生活？就算是我們這些已經移民到台灣的人，也曾經有心動的一刻。

其實我們從來未踏足英國，所以嚴格來說，對在英國的生活是一無所知。

如果我們沒有生孩子

「如果我們沒有生孩子，我想我們也會移民英國！」老公有一天拿着發黃了的BNO沉思說。

就是神賜了我們三個兒子，讓我們走每一步時，都要三思而後行，尤其是當台灣已經成為了我們的第二個家，也慢慢變成了我們和孩子的舒適圈後，移民後要再移民的可能性就很低了。

「如果我們沒有生孩子，其實移民到哪裏都不是問題，或者根本不需要移民，就是繼續瀟灑地四處旅居已經很爽啦！」 真的，如果沒有生孩子，沒有下一代的負擔，去哪裏闖闖又何妨？

老公常常說其實在他心底裏，很感激英國政府在香港人最水深火熱的時候恩待香港人，更排除萬難地伸出援手。

誰知道英國政府可以在各種壓力下撐多久？所以一向行動力很強的香港人，很多都立刻出發，就是怕「蘇州過後冇艇搭」。

雖然我們手持BNO就可以移居英國生活，也沒有投資資金或做生意的門檻壓力，但歸根究柢，要帶着一家大小移民，還是要考慮生活問題。

縱然我們對在英國做生意和打工的環境真的不熟悉，但我相信以香港人肯拼搏刻苦的精神，在英國要找到一份可以養妻活兒的工作並不是很困難。

當年我們就是為着孩子在台灣找到一間理想的森林學校，萌生移民台灣的念頭，現在兩個孩子也已經完全融入了學校生活，也適應了台灣的語言、文化和居住環境，我們彷彿也在台灣慢慢扎根，我們也就是對在台灣的生活有信心，才會生第三個孩子。感恩我們在台灣的生意也漸漸上軌道，下個月便要開我們在台灣的第四間餐廳，而且我們也真的越來越喜歡台灣這個家，所以我們心裏都知道，已經再找不到理由移民英國了。

不需理由的浪漫生活

看到已經移居英國的朋友一家，選擇住在英國小鎮的海邊，彷彿以後都不用擔心孩子學英語這個問題， 雖然我還未知道他們以甚麼為生？但就是看到他們一家人在浪漫的海邊小鎮安頓下來，已經相當羨慕。

有時候和身邊已經同樣移民台灣的香港朋友說起這個話題，大家都不諱言，當然有想過會不會「再移民」英國，因為這次真是一個難能可貴的機會。

不過基於同樣的考量，原來大家都漸漸愛上了台灣這個地方，始終在台灣依稀地找到了以往在香港生活的影子。

我們也不再年輕，不再有當年那種年少氣盛，總想要向外闖的冒險家精神。改變是可以的，但心底裏依然希望可以留有一些熟悉的味道，可能就是在台灣比較容易吃到一頓港式美食、看到熟悉的語言文字、某程度上的同聲同氣，而且和香港家人隔着沒有很遠的距離。

凡此種種，依然是我們心甘情願留在台灣生活的理由吧！

Cass（King Kong 媽媽）

八十後爸媽，兩年抱兩後，做了全職爸媽陪伴孩子成長，二○一七年五月舉家移民台灣，重新出發，帶着孩子找另一片新天地。