飛常Playgroup●口同鼻拗文言版

文言文好悶？未必。成了教科書內容的文言文篇章大多是正經八股，但在教科書之外，有些文言小品其實詼諧有趣，小學生讀了例必咔咔大笑，自然對文言文放下戒心。其中，《口鼻眼眉爭辯》應屬小學生必讀之選。

這篇由宋朝人王讜寫的小品，不足一百字，雖搞笑但意思深遠。簡單來說，就是一場面部器官的爭吵。首先是口和鼻嗌交（事實證明古人早已懂得用口同鼻拗來做文章），嘴巴認為自己很巴閉，能談古今事、能判斷是非，於是質疑鼻子何德何能，竟可以長在嘴巴之上。鼻子無端被罵，自然不甘心，反駁自己能夠辨別食物味道，功勞甚大。

眼睛聽到鼻子的說話，馬上心生不忿，招積地說：「我近鑒毫端，遠察天際，惟我當先。」世間大大小小的事都逃不過雙眼，因此若論能力，眼睛應該是No.1。眼睛踩完鼻子之後，又順便鄙視長在它上面的一對眉毛。眼睛暗寸眉毛無用，沒有功能，「爾有何功居我上？」

眉毛無辜受靶，但不慌不忙，來個以退為進。它先承認自己沒有實際用途，但一張像樣的臉，必須要有一對眉毛，正如一場宴會有主人家也需要有賓客才能圓滿。眉毛於是反問眼睛：「若無眉，成何面目？」

整齊合作如手足 團結是力量

被視為最無用的眉毛，卻長在一張臉的最上位，顧全了堂堂面目。在它之下的眼、鼻、口，一個能看透世界、一個能識別食物好壞、一個能判斷是非。到底哪個功勞最大？

看到這裏，所有人都會覺得這場爭吵根本就是一場鬧劇。就像一個家，口鼻眼眉就像手足，在自己的崗位上各司其職，努力做好，互相合作。無聊頂透的爭功論過，贏咗場交，輸咗個家，值得咩？

小學生看了《口鼻眼眉爭辯》之後，不妨請他們嘗試創作五指之爭、四肢之辯，刺激他們天馬行空的想像力，也讓他們領悟團結才是力量的道理。

蘇菲

有小型飛機師牌的媽媽，拒做直升機家長，讓孩子翱翔。

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