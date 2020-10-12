有個台灣家●只想低調做生意？

最近有幾個香港朋友成功投資移民台灣，千辛萬苦、排除萬難終於取得台灣的居留證，下一步便是要在台灣開展和經營他們為期最少三年的生意。

其實很多移民來台灣的香港朋友，本身都沒有創業和營商的經驗，包括我們也是。 經歷過打工和創業的我們，總覺得創業、自己做老闆這事，真的不是人人有興趣，或人人有做生意的慧根和膽量。

我也是生長在一個做生意的家庭當中，從小就親身經歷做生意家庭的經濟，可以是多麼不穩定。 生意上的現金周轉、貨期、接單量，永遠都沒法預計，令家裏的氣氛就是隨着生意的好與壞，時刻在變， 也往往成為家裏很多爭執和不愉快的源頭。

所以我很早就知道，我是不會做生意的！說我沒有大志也好，初出茅廬，我就是想找一份安安穩穩的工作，每月定時看到銀行戶口出現一份我預期的薪水，不會有甚麼驚喜，但也不需擔驚受怕。

不過，我就偏偏嫁了一個很喜歡做生意的另一半。命運安排，我們一家人居然要投資移民台灣，最後竟要夫妻檔做生意，對我來說，這簡直就是拉牛上樹。

學會要豁出去做生意

硬着頭皮一起學做生意，從零開始，也因為要推廣在台灣餐廳的生意，也開始要學懂如何做市場推廣和讓餐廳曝光於人前。

「有電視台想採訪我們在台灣做生意的情況，但我們又怕太高調，會惹來同行抨擊或不好的反應。」 剛移民來台灣創業的香港朋友問我們。其實我們不少的香港朋友也說：「在台灣做生意，我想低調。」

我猜，這大概是我們這些不是天生做生意材料的人所顧慮的事，因為很多打工仔，很多時都習慣了默默耕耘地工作，霎時要站出來，轉做老闆，做披荊斬棘的前線角色時，就是最不習慣要在生意上「搭棚」。

做好心理建設，但要做生意又想低調，真的很困難。同行如敵國，台灣的檢舉文化又非常盛行，但是餐廳生意又不是躲在暗角裏，就可以客似雲來，所以最後還是要硬着頭皮，做好自己的「心理建設」，幾乎就是自我麻醉。

不是說要招搖過市，自吹自擂地做生意，但就是要慢慢學會臉皮厚一些，有時候也要為着推廣生意而站在人群前，也就是要有心理準備。讚美客套的說話當然好聽，但給人責罵的時候，也難免要照單全收，還要笑面迎人的說聲謝謝。

在台灣做生意就是要靠不同的媒體做推廣，在台灣開實體店不一定是開在台北101、西門町等人潮熙來攘往的「一級戰區」。其實台灣是很愛人情味、小故事的地方，店家經營的小故事，往往成為吸引人慕名而來的賣點之一。

有口難言的委屈

所以最後，我還是對朋友好言相向，鼓勵他們為生意要有適量的曝光和宣傳，與客人有互動和交流， 才可以讓生意建立起熟客群和口碑，然後持續經營下去。

其實每次我們接受傳媒採訪都會有點不安，因為知道最後的報道往往不是「事實的全部」，有時候被人以偏概全， 或是扭曲了報道的重點，心裏難免會有一種有口難言的委屈。

或許，這就叫「食得鹹魚抵得渴」，不是天生喜愛高調，但也得調節自己不要做玻璃心，有時候看到人家不友善的針對評論，也只好把它當作過眼雲煙，一笑置之，太認真的就輸了。

Cass（King Kong 媽媽）

八十後爸媽，兩年抱兩後，做了全職爸媽陪伴孩子成長，二○一七年五月舉家移民台灣，重新出發，帶着孩子找另一片新天地。