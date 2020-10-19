小企鵝●現代版中山狼

這是一個創作於500年前的明朝故事，故事主角是一個叫東郭先生的書生，一天，他趕着一頭毛驢，背着一口袋書，到一個叫「中山國」的地方去謀差事。

突然，路上跑來一隻負傷的狼，野狼哀求書生說自己被獵人的箭射中，正在逃命，問書生能否讓自己先躲在書袋裏，暫避風頭。東郭先生心知野狼不好惹，但眼見牠受傷又被追殺，情況危急，沒有考慮太多便出手襄助，書生吩咐狼將四肢蜷曲，然後用繩子把狼捆住，盡可能讓牠的身體變得小一點，之後立馬放進書袋裏。果然獵人很快追至，東郭先生隨口亂說狼從別的方向跑了。獵人不虞有詐，就朝所指路徑追去。

中山狼在書袋裏聽到獵人遠去之後，就央求東郭先生快放牠出來逃生。書生即解開書袋，再幫忙鬆綁繩索。狼回復自由即時露出真面目，張牙舞爪說：「先生既然做好事救了我的命，現在我餓極了，你就再做一次好事，讓我吃掉吧。」東郭先生保命反抗，最後他們約定找跟着遇上的三位人或物來評理，以決定東郭先生的生死。

首先找到老杏樹，他指自己多年來辛勤結果養活農戶一家，到頭來老了還是被賣掉，相比東郭先生對狼的恩德也不是很大，認為給牠吃掉也不算甚麼；第二個遇到為農夫勞碌一生的老牛，農夫一樣對牠忘恩負義，老牛的結論同杏樹一樣，東郭先生小命危在旦夕之際，很快就遇上第三個目標，這途人知道來龍去脈後，想了想說：「你們的話，我都不相信，這口袋這麼小，怎麼可能裝下體形如斯大的狼呢！或者可以實地做一次，讓我親眼看看再作決定吧。」狼認為自己勝券在握，便蜷作一團，讓東郭先生重新用繩子把牠捆起來。這時途人立即把口袋紮緊，對東郭先生說：「野獸是不會改變本性的，你對狼仁慈，簡直太糊塗了。」話口未完鋤頭一揮，把狼打死。自此，「東郭先生」也成為迂腐代名詞。而「中山狼」也成為忘恩負義的「代言人」。

動輒得咎 何來創意搞開放

最近幾天鋪天蓋地宣傳內地經濟特區成立四十年，有說「深圳創造了世界奇蹟」，領導人南下時的講話，並沒有提及香港對深圳發展的貢獻，着墨香港的地方亦不顯著。究竟誰是忘恩負義，恩將仇報的中山狼？才不用說啦，你懂的！很多人認為鄰國已決定放棄香港特區。然而這小島的意義在於擁有內地最稀缺的東西，是「自由及民主參與」。曾幾何時，小島擁有相當自由的空間和制度的基礎。深圳現在談改革開放，老實說，沒有自由又那來創意？一言一行動輒得咎，單說半句都可以言入罪，還說進一步開放，究竟開甚麼放甚麼呢？

鄺穎萱

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