來到台灣，一邊要兼顧餐廳生意，另一邊也要兼顧三個孩子，平日其他人在周末、連假最容易得到的親子時間，對於我們來說，卻是工作上最忙碌的日子，很多時候都無法陪伴孩子。最常見的就是稍為安頓好餐廳的工作，才有空臨時出遊。

這次六星期寒假，經歷了上星期跨年時瘋狂忙碌的日子後，決定好好陪伴孩子臨時出遊玩幾天。依舊是出發前一天才安排行程和訂酒店，我們家的孩子都彷彿習慣了這種即興旅行，在我們高興地宣佈一家人要出遊，每個月已經習慣了户外教學的孩子們，就熟練地打包行李，多年來無論帶着小嬰兒和孩子出遊， 我們都習慣了輕裝上陣，基本上打包1小時內就可以馬上出發。

輕鬆自駕遊 學費生意壓力大

開餐廳做生意的，就是要習慣這樣「心掛掛」的去旅行， 不時要看着手機的訊息動向，祈求在幾天的旅程中四間餐廳不要出甚麼狀况。

也感激老公願意在最近各種工作和生活的壓力下，陪伴我們一起出遊，從桃園自駕，一口氣走了3個多小時去到高雄。一年多不能出國了，慶幸我們在台灣還可以算是輕鬆自在地自駕遊。因為我們家的孩子讀的學校，比國小提早兩星期放假，所以我們出遊的時候人潮還未到，三天兩夜的避寒高雄之旅， 來得輕鬆自在。

「如果我們在學費上沒有這麼大的壓力，可能就可以常常一家人出門玩，這些可以一家五口出遊，三個男孩又樂於陪伴的日子實在不多。」 回程後老公跟我說。

就因為這個話題，我們又一次討論到通宵達旦。每個孩子每月兩萬多台幣的學費不是說笑，在台灣做生意的壓力更常常讓我們喘不過氣來。但起碼在這裏，無論生活和工作上還是有選擇，沒有非讀不可的學校，也沒有非開不可的餐廳，看得開，其實一切都可以很瀟灑。

沒甚麼非要不可 父母撐得住

孩子愛死了他們的學校，一生人成長中總需要面對挫折和失望，但可以的話，我還是希望我們心愛的孩子可以安穩地上學。從香港到台灣，大人和小孩也經歷從零開始，心底裏都不忍心孩子要再重新適應新環境和新朋友，爸媽生活上的各種壓力，其實乖巧的孩子知道，但我不願要讓他們承受。可以的話有爸媽來撐可以嗎？

說到底，沒有甚麼是非要不可，學校沒有了、朋友沒有了、錢沒有了，說到底也可以輕鬆講句「冇問題㗎」只是需要經歷痛苦和流淚，一切都是選擇和取捨。

這些沒有答案和對錯的東西，說了出來，心裏輕鬆多了。一家人離鄉別井在外地從零開始，總想未雨綢繆，為未來做多一點儲備，這份壓力實在是無可厚非。

有一天我們在路上看到一隻可愛的小狗。爸爸就跟車上的孩子說：「如果你們都不讀這間學校，我們就可以養小狗了。」

車上的二哥氣定神閒的回爸爸：「好呀，我不要小狗，你給我買一隻馬，我天天騎馬上學，我們就轉讀國小。」

害媽媽我笑得連方向盤也快要拿不穩了。「一物治一物」，完全體現在這父子身上，全靠孩子常常神回應，嘻嘻哈哈又過一天，活在當下，放下執着，又是感恩的一天。

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。