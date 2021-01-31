別誤會，此DQ不同彼DQ，不幸同名，實質上卻是風馬牛不相及。在香港人的字典裏，DQ讓人想起政府瘋狂取消議員資格的惡行。今次要談的是在教養上DQ。DQ是在外國漸漸流行的詞語，是Digital Intelligence或Digital Intelligence Quotient的簡寫，中文一般譯作「數碼智商」。

繼IQ、EQ、以至AQ（Adversity Quotient，逆境智商），DQ加入了智商家庭。這一代的小朋友都在數碼世界中成長，再加上過去一年網課流行，他們學會應用更多程式來交功課、考試、做報告，他們在各社交媒體和朋友的聊天量也經常比和父母談天更多。小朋友在網上接收各類資訊，但在演算法影響之下，他們看到的資訊也一樣慢慢收窄，從小開始就不自覺地圍爐，只會讓自己觀點狹隘，實非好事。

學習網絡禮儀 分辨真假訊息

以往，學校老師總會教導學生和別人相處的禮儀、也會教他們怎樣去保護自己。然而，在數碼世代之中，卻很少會教導學生在網絡上的禮儀、在網絡上如何自我保護、怎樣分辨真假訊息等等。

這方面，學校教育遠遠落後於科技發展。箇中原因，正正因為科技發展急速，連很多成年人自己還未摸索清楚，自然難以建立一套教材來教學生。

「數碼智商」這概念，正可以成為學校授予學生網絡教育的切入點。如果欠缺教材，校方不妨參考一個稱為DQ Institute的非牟利國際智庫組織提供的資料。該組織已設定全球適用的數碼智商規範，廣泛關注到使用者能否良好處理他的數碼身份、合理使用時間、懂得保護自己，讓自己遠離暴力、色情、極端行為等不良內容；以至能否妥當和網友溝通，善用網絡資源，以及對網絡上的私隱權、知識產權有認識等等。

數碼智商內容豐富，如果學校能有系統地慢慢教，提高學生對網絡禮儀以至如何應用網上資源的意識，就能像培養良好公民一樣，好好培養下一代成為良好的網絡公民。

蘇菲

有小型飛機師牌的媽媽，拒做直升機家長，讓孩子翱翔。

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