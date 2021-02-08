不知不覺間，原來我們已經移民台灣快四年了。自從我們從前熟悉的家變得不再熟悉，英國BNO移民政策逐步落實後，「移民」在我們的香港朋友圈中，又成為了一個熾熱的討論話題。

和香港的大學舊同學一年多沒有見面，前幾天為着移民這個話題，電話群組的討論突然熱鬧起來，大家討論得通宵達旦，欲罷不能。當年的大學同學，現在大部份都成為了不同領域的測量師，除了我這個脫了軌的，一班舊同學都成為了香港的所謂中產階層，順利躋身香港的大公司或政府機構，一切本來看似平步青雲，但是大家為着年幼的下一代，都紛紛再一次認真地考慮要不要移民。

從前香港人移民，是擔心下一代的填鴨式教育和生活空間等考量，到最近大家是憂慮下一代被洗腦教育、自由，甚至是人生安全等更高層次的擔心。這一群還算是年輕力壯的中產，下一代還是幼稚園、初小階段，說要一下子放棄香港有車有樓有工人的生活，也是一個很大的掙扎。

熱門英國 尋求為生

大家考慮的，近來最熱門的依然是移民門檻最容易的英國。

「開始有點羨慕那些水電師傅。」

「做Uber司機可以嗎？」

「有機會可以調職去英國嗎？」

「去英國買樓收租可以嗎？」

「開餐廳有得做？」

「weekend market擺檔可以賺一些零用錢嗎？」

這一群識於微時的舊同學，大家都希望可以集思廣益，尋求移民後的出路。沒有強制要創業做生意的門檻，很多香港的中產階級搵錢技能不是那種「一技之長」，不見得可以在英國也通行，也不是人人有創業的夢想和天份。

我們認識不少香港朋友，移民英國後都是打算先定居下來，靠積蓄撐過第一、二年的日子，孩子讀公立學校，如果不是在英國一線大城市，生活應該還可以維持，反正現在就算如何努力，都不見得可以在英國嚴峻的疫情下有甚麼大作為，所以大家就先豁出去，過一點悠閒退休生活再作打算。

「我不覺得我可以離開香港為生了。走不了。」突然有同學感慨地說。身上背負太多負擔和牽掛，不見得每一個人都希望經歷這種人生轉變，所以依然會有人無奈地選擇順服、選擇接受，然後適應過來。

顏色分明 不作爭拗

「其實也不是人人覺得現在香港的情況有問題吧？」沉寂已久的聲音突然冒出，然後大家都心照不宣，顏色分明，聰明的不再作無謂的爭拗和討論。

「我有家人已經移民了，孩子的學校也有四十幾個學生退學移民了，我們也應該準備離開。」另一把突然冒出的聲音，沒想過會走的人也說要走了。

說好了的日本旅行，說好了的飯敍，突然間面對大家即將各散東西，一切都變得遙遙無期。

不知道從何時開始，大家慢慢對離開香港、移民這個話題習以為常。一晚過後，過百個訊息討論，然後大家再回歸你有你的生活，我有我的忙碌，好好醜醜的，日子還是要過。我們這一場有關移民的討論斷斷續續地持續了幾天，沒有甚麼答案，但卻看到了人生百態，也留下了一堆無奈、苦笑、許願，還有是彼此別離的心理準備。

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。