還記得去年農曆新年前夕，在香港的婆婆和姨姨特地飛來台灣，我們還一起到台南旅行。

還記得本來是買了機票，打算在年初二，一家人回香港和家人朋友聚首，讓三弟和大家第一次拜年𢭃利是，誰知香港的疫症急轉直下，讓我們最後只好取消回港。

不敢相信，我們居然又等了一年。

幾個月前本來對今年回港過新年還抱有一絲希望，想說如果我們回去，可以和香港家人同住，家居隔離十四天，不用住酒店，我都曾經想過要不要帶三個小孩回港見見老人家？不過隨着香港的疫症越演越烈，心想就算我們回到香港，也只能盡量減少外出！然後回到台灣又要再隔離十四天加七天自主健康管理。我們帶着三個小孩的，應該大人和小孩也會瘋掉！由於我們不放心要放低餐廳生意這麼久，加上香港家人也勸我們先不要回去，最後我們只好無奈地選擇留在台灣過年。

年復一年 無法回港過年

以往的農曆新年假期，我們這些移民到台灣的香港家庭大部份都會回港過年，今年大家都回不去，台灣的其他朋友、鄰居也紛紛回鄉過年，讓我們這些住在台灣新社區的，強烈地感受到四周異常冷清，十室九空，彷彿就只剩下我們孤伶伶。

台灣人在農曆新年派利是的習慣和香港的也不同，台灣人一般是不會派「紅包」給朋友的小孩，他們只會包給家人。雖然我們也要包紅包給自己的孩子和餐廳員工，但始終數量不多，所以我們今年就連利是封和新鈔也不用準備，這感覺原來會讓人有點奇怪和不習慣。

聽香港的朋友說，就算在香港也不準備回娘家吃團年飯，去長輩家拜年的時候也一定全程戴口罩。我們也有些香港家人已經出現抗疫疲勞，戴上口罩後，依然會不時外出讓自己鬆一口氣，到郊外行山也好，兩個人去餐廳吃飯也好。

在台灣的農曆新年，還好最後剩下幾個不能回家的香港家庭可以共聚，還能一起吃團年飯，還可以依照香港的傳統，互相派紅包給小孩，重拾一點熱鬧氣氛，總算可以滿足小孩𢭃利是的心願，一切已經來得奢侈。

吃蘿蔔糕 懷念細時無聊

記得小時候的農曆新年，到親戚朋友家拜年時，除了最吸引的收紅包環節，剩下的就只有要對着長輩們說一大堆恭賀說話，然後無聊地看着大人打麻雀，或是吃一堆當年做小孩根本不懂欣賞的蘿蔔糕，一大群人擠在狹小的空間，感覺又煩又無聊。想不到現在成為大人，也做了父母，就越來越珍惜和家人朋友相聚的日子，也有點懷念從前熱鬧的新年氣氛，一家人無無聊聊地窩在一起吃喝玩樂的農曆新年，失去了才知道重要。

二〇二一年的農曆新年，不用拜年、不能逛年宵市場、不用派紅包、不能和家人吃團年飯和開年飯、不用準備全盒、不用連續幾天去茶樓一大群人飲茶的農曆新年，讓人好不習慣。新年新願望，我們祈求大家在香港或台灣也平安，告別只能靠在視訊和Zoom拜年的日子可以嗎？

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。