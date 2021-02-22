最近不約而同， 認識的幾個從香港移民來台灣的家庭，一年內就決定在台灣買樓置業。

當然買樓的決定因人而異，有很多朋友問，在台灣要不要買樓？我們都會建議先不要心急， 因為台灣的東南西北部，居住環境差異很大，初來報到的，又常常因為工作、孩子升學、做生意等因素影響最後定居的地方。加上台灣房租便宜，台灣樓價普遍穩定，升幅不大，感覺早買遲買也沒有太大的分別。

不過時移世易， 隨着已經離開香港、已移民的家庭，開始明白將來選擇再回香港生活的機會已經越來越低的時候，人總是想有個安穩的家，落地生根。或許就是這個原因，令更多初移民到外地的家庭， 已經不作多想，彷彿帶着破釜沉舟的決心，很快便有在台灣置業自住的念頭，「叠埋心水」準備落地長居，安定下來生活。

取得居留證 獲批六成房貸

從前常常有人說，我們這些在台灣沒有信貸紀錄的新住民，連申請一張信用卡也要過五關斬六將，所以如果要向銀行申請房屋貸款絕不容易。不過可能隨着移民來台的香港人增多，聽說現在手持台灣居留證的香港人，申請信用卡的手續已經越來越容易。

最近認識一個剛移民來台灣，取得居留證的家庭，透過台灣的滙豐銀行就可以獲批約樓價五、六成的房屋貸款。另一個剛取得台灣身份證的香港家庭，更可以透過台灣發展商買一手樓，取得八成按揭， 按揭利率才不用兩厘，這和一般台灣人取得的按揭優惠已經大同小異了。

當然在台房貸按揭審批的情況也要看個人的財力，但似乎現在「外地人」要在台灣買樓做房貸的門檻已經調低了很多。可能這個也是其中一個原因，令更多初移來台的家庭，更有信心在台灣火速置業。

我們在一個新地方，決定要買下一家人要自住的地方，這彷彿都是對那個地方的一個信心指標，相信移民後很快決定置業的家庭，大部份都不是買房來投機炒賣， 雖說相對於香港，在台灣買樓的成本比較低，在很多台灣小區，折合起來四、五百萬港元已經可以買到一個很不錯的電梯別墅，有自己的花園和停車庫。

置業非炒賣 新移民盼安居

那些本來就大富大貴，在全世界都喜歡買樓投資的人就不說了，況且對很多在香港有買樓經驗的人來說，炒賣台灣樓的整體回報也不甚吸引。

大部份移民來台灣的香港人，當初離開香港時可能就需要變賣資產，才有資本移民，移民後還要顧及一家大小的生計，供書教學，一邊要兼顧在台灣做生意，另一邊還要有勇氣和膽量，在台灣許下買樓後供樓的長期承諾，這對於一個初移民家庭來說，確是一個不簡單的決定和負擔。

買樓決定的背後，除了是真的喜歡台灣這個地方，也是希望一家人可以在台灣穩定下來，樓價是否升值，可能已經不是當下最重要的考慮因素。覺得自己回不去也好，不想回去也好，說到底其實大家都只是想安居樂業，重新建家，別無所求了。

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。