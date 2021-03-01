還記得自己在大學時代，修讀測量系的時候，城市規劃（town planning）是其中一門專業的必修科，也記得當時的大學講師第一堂就跟我們說：「在香港這個幾乎沒有城市規劃可言的地方，我們可說是沒有存在空間的，想在這方面發展的，去外國吧！」

香港珍貴的土地大部份已經落入各大地產發展商手中， 所以最後這些土地的開發都是利字當頭，以賺盡為目標，空間美化和人性化的城市規劃，彷彿從來都不是發展重點。

剛移民來台灣時，第一次自己開車到桃園區最熱鬧的中原夜市，由於在香港經常經歷車位一位難求，所以我們都習慣了開車前先找附近可以停車的地方。在地圖上看到最近夜市的停車場是中原國小停車場，心想人家國小的停車場，怎會讓街外人停車，但在未找到其他停車場前，惟有先導航到那國小停車場。

國小地下停車場 日本城市做藍本

真的是「大鄉里出城」，車駛到國小門前，看到他們的地下停車場居然有四百多個車位，收費才每小時三十台幣。 雖說是國小的地下停車場，但設計一點也不馬虎，LED顯示停車空格、電動車充電車位、女性優先停車位，停車場內也有光潔明亮的洗手間和升降機，絕對可以媲美私人商業空間的地下停車場。

之後我們陸續發現，原來在台北、新北、桃園區等位於市中心地區，這些國小地下停車場非常普遍。 市區的國小通常是位於市中心最繁華的地帶，政府在規劃學校前就先預留地下停車場的空間，既不影響國小地面的空間使用，也可以在市區中開闢幾百個珍貴的停車位，更可以賺取停車場的費用，規劃很有先見之明。

查看台灣的城市規劃歷史，原來從日治時期開始，便引入以日本城市規劃做藍本的都市計劃概念。將台灣舊有的社區，漸漸地以寬敞筆直的道路、圓環或公園等公共設施，取代原有順應河流的曲折狹窄街道，大大善用了台灣城市中心地帶的空間規劃。

綠化休憩公園 如沙漠中綠洲

我們後來也發現，除了台灣政府非常善用國小這些公共設施的地下空間外，市區內常設有大型綠化休憩公園，恍如沙漠中的一片綠洲，然後大公園下，通常也設有偌大的地下停車場做城市配套，接駁附近主要幹道和毗鄰的捷運出入口，顧及了乘搭公共交通工具和自行開車的人性化所需要，真正讓人覺得這個地方有做城市規劃。

以前在香港生活時帶着孩子，放假就總想往大公園和孩子景點跑，一心希望帶着小孩開車出入會比較方便，但去到很多大型休憩設施如迪欣湖、佐敦谷公園、大埔海濱公園、維多利亞公園等地才發現，要在附近找停車位置都是一種負累，最後便是媽媽先帶孩子去公園玩，然後爸爸就負責排隊半天等車位。有時候，真的不知道當年自己開車是為了甚麼？

其實很多人祈求的，就是生活上的一份選擇。當我一個人在繁忙時間上班上學的時候，我可以選擇坐公共交通工具到市區。 當我們住在大埔大尾篤郊區，推着兩台嬰兒車，也只是祈求可以自己開車方便出入，不用收嬰兒車去逼巴士，城市規劃上可顧及不同人的需要。

不過，其實台灣的城市規劃也有太多需要改善之處，諸如電單車泊滿街道旁騎樓下的空間，在台灣很多地區也沒有預留行人路的概念，商住空間規劃混亂等等問題，也讓人很抓狂！

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。