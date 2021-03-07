在一個溫暖晴朗的日子，猩猩威利決定到公園散步。

出門時候，天空沒有半朵雲，真是一個叫人心情愉快的早上。然後牠發現一朵小小的雲，起初也不太在意，但慢慢威利察覺到心情出現變化，因為那朵雲好像緊跟着牠背後，雲的體積好像越來越大。在路上走了一會，牠以為雲走遠了，順勢抬頭看看，哎喲！沒想到雲正正在牠頭頂位置，讓牠覺得更不自在，放眼望去，公園裏的人看來都很開心，只有自己一個獨自在發抖。

恐懼如傷口 先消炎再貼膠布

威利回家後心緒不寧，決定報警，電話那邊的警察問道：「哦，先生，是誰跟蹤你？你可以描述一下他的長相嗎？」威利說：「呃……它……它是一朵雲。」警察以為自己聽錯了，再問一次：「先生，你說你被一朵雲跟蹤？」威利再說：「對，是一朵好大的雲……」電話裏頭傳來一陣爆笑聲，事件當然不了了之。困在屋裏的猩猩，忽然覺得房間氣壓越來越低，外面的陽光更好像都照不到室內，牠感覺快要窒息了，又怕又怒的威利實在忍不下去，衝出屋外，狠狠的對準那片雲大吼，要它滾到老遠，別再纏着牠不放。霎時間，雲消失了，這朵雲就是「恐懼」。

你有試過做隻大被蓋頭的鴕鳥嗎？試過不分晝夜只想躲起來、拒絕外出，關上電話，逃避要處理的事情嗎？你可知道不論困擾、恐懼，他們都會慢慢「長大」的嗎？其實，情緒是道傷口，放久了也會潰爛，所以必須在它發炎之前，為它消炎殺菌再貼膠布。

互相守護 比講粗口更實際

驚蟄前的荒謬，我們面對過去一星期無間斷的噩夢，人性的暴虐在不同舞台瘋狂上演，你我親眼目睹一種「知其不可為而為之」的人生態度，如果人生是一場希望與失落交錯的戰場，必須面對暴力與失望、求勝與認輸、擁有與失去，甚至非常被動的進入了艱難胡同，無法閃躲也無法逃避，既然是避不過的命運安排，呻過之後，何不化悲憤為實際行動。做個寫信師、送車師、旁聽師，互相守護，比起每日躁動不安、無時無刻三十六字粗口掛嘴邊來得更實際！

鄺穎萱

電郵：Kwongcarmen123@gmail.com