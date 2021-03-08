最近這一兩年在香港出現的移民潮，無論移民目的地在台灣、英國或者其他世界各地，有不少決定移民的家庭，可能在出發前對移民後要為生的方法，也沒有太多頭緒，很多時候都是見步行步。

以移民台灣為例，縱然很多人都知道要來台灣做生意，或許很多人其實已經處於不用做的「上岸」階段，那門投資的生意，很多時候也是單純的滿足移民條件而已。最近聽到很多移民英國的朋友說，他們到英國後也沒有甚麼具體打算，就是想以省吃儉用的基本開支，支撐在英國頭一兩年的生活，之後再慢慢打算怎樣走下去。

要知道移民這個決定，不是幾年間的計劃，雖然沒有說移民就是一輩子，像我們已經移民台灣快四年，已經取得台灣身份證，孩子們也成為了「台灣仔」，現在我們在台灣繼續經營生意，就是真的為了維持生活。不過近年我們慢慢感受到，我們來到移民後發展的樽頸位。

感恩在台灣餐廳的生意已經穩定，然後台灣朋友就常常問我們，會把餐廳做加盟嗎？香港的朋友會問我們，還要繼續開餐廳嗎？孩子們會問我們，甚麼時候可以不開餐廳但仍有錢交學費？

這就像結婚後就被問甚麼時候生孩子，生了一個就問第二個甚麼時候來？到了生完第三個，仍然有人問我們要不要追第四個女兒。

老前輩提點 勿多心致半桶水

有時候我們都會問自己，移民後安定下來了，之後的路要怎樣走下去呢？香港人嘛，很多時候就是「諗頭多多」，尤其是變成了一個生意人後，身邊好像甚麼都是機遇，甚麼都可以試試看。

還記得前兩年遇到一個在生意上認識的老前輩，當他看到我們努力經營餐廳的時候，便語重心長地提醒我們，做生意最緊要深耕細作，不用多心，每樣生意都想涉獵，最後很容易變成樣樣事情都半桶水，白忙一場。

就像我們常常勸戒在我們餐廳工作的年輕工作夥伴，如果你認定了是想在餐飲業發展，就不要為了多一千幾百的薪水就常常換工作。在這幾年間，我們就看到很多憑着一點小聰明的年輕人，不停轉換人生跑道和目標，最後走了很多冤枉路。反觀一些能力沒有很出眾的年輕人，但就是憑着專注和毅力，努力幾年後，反而有很不錯的發展。

趁有力氣時 豁出去海闊天空

的而且確，像我們這些已經移民幾年的人，心思常常停不下來，要轉型做餐飲顧問？餐廳設計？食物中央工場？發展餐廳加盟？

前陣子在書局看到教人在台灣買舊樓翻新賺錢的書籍，我又忍不住買了一堆來研究。

「這個舊樓翻新轉售的生意有feel嗎？」看完書的我問身邊的隊友。畢竟房地產這一行，對身為測量師的我，還是有點情有獨鍾。

「不是要深耕細作嗎？又想開一個新的頭？」隊友給我的簡單回應，讓我反思了很久。

心裏面又想有work life balance，有時間陪伴孩子成長；心的另一面，也是希望趁着我們還有半點年輕的力氣，看看我們可否在創業路上找到自己的一片天空，為自己再闖一個高峯、不枉此生？畢竟我們現在都很清楚，從前的那個家已經回不去，在新的家，長路漫漫，要怎樣走下去？豁了出去，海闊天空，再沒有甚麼是順理成章，也沒有甚麼是不可能吧？

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。