政府手起刀落大改通識科，教協的調查收到二百多位通識老師回覆，逾九成老師認為新課程的內容，未能達到培養學生「成為能夠慎思明辨、理性思考、反思和獨立思考的人」的宗旨。問題來了：新科目會不會像以往的通識科一般，依舊以「慎思明辨、理性思考」為宗旨？

沒有期望，則新科目會不會沿用通識科的宗旨，並不重要，反正教導孩子「慎思明辨、理性思考」又不是學校的專利。家庭既然是孩子教育的第一現場，通識科在學校教育層面被改到甩皮甩骨，惟有在家教育作出修修補補。這裏介紹一套適合小學生的台灣公民教育繪本。

政經主題繪本 講人權教民主

這套繪本名為《好玩易懂的25堂政經課》。一般有關公民教育的圖書，多數以品格教養、環境保護等為主題，關於介紹政治和經濟的圖書，甚少。台灣童書出版業蓬勃，《好玩易懂的25堂政經課》全套有25本，包括8本以政治為主題、17本以經濟為主題。

以政治為題的8本繪本，涉及權利和義務、選舉、法律、人權等概念。像《漁村大搬家》，就是藉漁村要搬家的故事，村民表述不同意見以及民主決定的過程，以及如何照顧少數人的需要。《泰拉王子的地球之旅》繪本，則透過泰拉王子的故事帶出維護人權和弱小者權利的訊息。

至於以經濟為題的17本繪本，涵蓋的範圍就更廣泛：有理性消費、聰明用錢、何謂市場、自由競爭、企業家精神，以至為甚麼要繳稅。經濟類的第一本繪本是《搶救卡奧斯星：經濟是什麼》──卡奧斯星的人們去了一個新星球生活，卻面對資金不足的問題，故事講述他們如何在有限資源下作出選擇，最終可以安頓下來。

台灣公民社會成熟，圖書種類多如天上繁星，通識的材料源源不絕，不妨善用。

蘇菲

有小型飛機師牌的媽媽，拒做直升機家長，讓孩子翱翔。

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