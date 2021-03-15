「我身體又唔好，都唔知仲有冇機會見到啲孫同你哋……」看到這樣離別的一幕，我也忍不住了。

朋友傳來的YouTube影片，講述一對夫妻要帶着兩個年幼的女兒移民新西蘭，臨行前不久爺爺突然離世，剩下嫲嫲一個人，嫲嫲最終還是不想離開熟悉的香港，所以沒有跟隨兒子一家同行移民，影片中記錄他們一家人臨行前的最後晚餐，看到老人家望着兒孫萬般不捨得的眼神，這一餐晚餐充滿無奈和眼淚。然後影片還記錄了嫲嫲在機場送機的一刻，兒子半蹲半跪在媽媽面前，低着頭說對不起媽媽，然後媽媽也哭着說不知道還有沒有機會相見。

這一幕看在心裏，看得眼淚也爆發出來了。影片的最後鏡頭，拍着嫲嫲一個人一拐一拐獨自離去的背影。心裏不禁嘆息，嫲嫲為甚麼寧願一個人留在香港，也不要跟着兒孫移民呢？

活大半生 不願離開舒適圈

一個在熟悉的地方活了大半輩子、只聽得懂和說廣東話、不會英文和國語也不會開車的老人家，面對大半輩子的家人和朋友，熟悉的居住環境，也覺得就算香港變成怎樣，對他們已經沒甚影響，這樣的一個舒適圈對老人家來說是何等的重要。

時移世易，很多年輕家庭現在考慮移民，都決定得非常匆忙。四年前我們離開香港移民的時候，也都經歷着這樣的離別和不捨，但背後還是滿滿的祝福，心態比較像是去一個長旅行。

那時候的香港，還讓我們強烈地感受到家的感覺，我們只知道要去努力開闢一個新的家，但沒有放棄舊家的打算，當時我們也知道大家會彼此來往香港和台灣互相探望，一個多小時的機程，沒有真正把我們和香港的家人分開十萬八千里。

現在再看到香港人選擇在這個時候移民的一幕，彷彿像是為勢所逼，逼不得已，心裏想着：「這刻走了，不知道甚麼時候才會回來？」走的和留下來的，都萬般不捨和痛苦。

在香港的好朋友一家，現在也在移民的抉擇上掙扎，這刻已經不再是掙扎移民的目的地，而是為了不想一同離開的老人家困擾。已經不年輕的爸媽，要讓他們留在香港生活，自己帶着孩子移民，是無奈、是內疚、是掙扎，也更怕自己後悔。後悔萬一離開了父母，父母在香港有甚麼狀況，自己又不在身邊，子欲養而親不在的痛苦，很可怕，要子女為着下一代和父母間的將來作選擇，更可怕。

無法勉強 小住體驗再團聚

作為過來人，我們深深明白，在移民前的一刻，很難把老人家拉走，如果老人家真的不想離開自己熟悉的地方，我們當下也無法勉強。選擇移民的人還要綢繆和適應新生活，很多連去旅行也選擇跟團的香港人，習慣了在新地方都有人替自己打點一切，起居飲食不用煩惱，連自由行旅遊的經驗也沒有，就說要一家人去移民了，這背後是何等大的勇氣和適應？

所以如果老人家真的不想一起離開，我們也可以先到新地方稍稍適應一下，再邀請老人家過來小住體驗生活，對比兩地的生活環境、居住條件、文化、醫療等因素，再慢慢說服老人家一起團聚適應生活。當然可能老人家根本不在乎新地方有多好，他們只是不想改變，只是天注定大家都站在這個無奈的轉折點上，不論年紀，被迫或自願也好，都要作出前路的選擇和取捨。

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。