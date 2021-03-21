今日的主角是一隻渾身光禿禿的「冇毛雞」。沒有羽毛保暖自然易受風寒，體弱多病，對香味亦容易出現過敏反應。人家生來就是這樣，當事者自然以為這些都是正常不過，所以從來沒有覺察到自身有甚麼問題。

直至有一天，在路上遇到四隻身上有着顏色繽紛、光鮮亮麗羽毛的有毛雞，精神抖擻，有說有笑從森林裏走出來，冇毛雞馬上想加入大家，同類嘛！結果呢？有毛雞們眼尾也沒有看牠一眼，大踏步就走了。

同一品種 裝「毛」作樣

冇毛雞終於看到自己跟別人的分別，原來自己的長相跟人家實在相差太遠，這無形的巴掌，跟認真打在面上那熱辣辣的感覺，實在不差太遠！冇毛雞沒精打采返回花叢老家，途中忽然遇上大風，牠被吹得站不住腳，一頭栽進泥洞裏，還沾上一身泥巴，大風更刮起地上的垃圾落葉，滿身泥濘的「失魂雞」，枯葉乾草甚麼的都黏到身上來了。霎時間，冇毛雞換來全新形象，真的不得了！

這身奇裝大家都覺得造型創新，叫人眼前一亮，連在河上正在划船玩樂的有毛雞，很快都發現了這新星的蹤影，大家還熱烈地邀牠上船。五雞聚首，大家忙不迭誇耀自己身上的羽毛外觀如何保養，大夥兒七嘴八舌手舞足蹈，情緒高漲。冇毛雞因聞到有毛雞身上散發的香氣，打了個大噴嚏，當場震翻船身，跌入河裏的雞群們紛紛向岸邊奮力前進，好不容易到達淺水處，冇毛雞發現自己的新裝早已掉得七七八八，原形畢露，抬頭看看大家可有發現牠的狼狽相，哎喲！原來對方都跟自己沒兩樣，五頭「冇毛雞」，實實在在，玉帛相見只有相視苦笑，故事結局如何，才不重要啦！重點不就是原來都是同類。

近日坊間出現兩頭冇毛雞，互相指罵，供大家免費收看一齣鬧劇，牠們當中誰比誰高？不就是出自相同農場的同一品種，極其量是地域不同，南方生活的原本都屬有毛級別，氣候轉變讓本來擁有的稀疏毛髮丟掉了；活在北方地區的五毛品種，靠近乾爽氣候，還可以保存着毛髮，至於可以保存多久，就只有天曉得了，氣候變化這物事，專家也不能保證啊！至於誰比誰有深度，哈哈哈，落水即溶，大家不也是一樣！

鄺穎萱

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