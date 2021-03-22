前幾天我和哥哥的同學家長閒聊，小學三年級的學生家長，原來已經有不少開始籌劃孩子升中學的選擇和去向。

「你們會讓孩子讀甚麼中學呢？」有一位同學家長問我。當下我真的答不出來，「三年後的事情現在真的想不到，三年後我們一家人會在哪裏也不確定？」這真是實話實說。

「真羨慕你們，可以這樣勇敢有不一樣的選擇，我們就應該只會安定定地在這邊生活一輩子了。」那位台灣同學家長回應我。

其實幾年前，我們都以為會在香港安安穩穩地生活打工，只是世事難料，一次移民的決定，就注定改變了一個家庭的前路和將來。

從前覺得為孩子和家人計劃未來，彷彿都是理所當然，規劃孩子將來在哪裏升學，也會籌謀着未來幾年有甚麼特別大計，但這一切彷彿隨着我們離開香港移民台灣後，對於前路的規劃和想法就從此變得不一樣。

尤其是經歷着身邊環境的變遷，彷彿世界上已經沒有甚麼是必然，也沒有甚麼是不可能發生。前幾天在facebook忽然看到有人問想要島內移民去台東生活，問大家有沒有台東的學校推薦？

「其實幾年後我們也可以考慮搬到台東生活，住在海邊好像也很不錯！」自從上年暑假我們一家人去台東旅行，就一直對那片湛藍的太平洋念念不忘！

人到中年 思考下半生的可能性

「可以呀，就租一塊在海邊的農地，我們當農夫去好了！」我的隊友，總是可以和我天馬行空地計劃未來。然後我真的在網上查看台東的學校，看看也無妨吧。

自從離開香港後，我們一家人前路的去向已經沒有特定的軌道，未來的生活變得有很多不同的可能性，加上我們坐言起行的行動性性格，令我們常常有很多意想不到的下一步。

「如果要移民去台東，這邊的一切都要放棄，可能跟我們要搬去日本沖繩沒有太大分別。」這個白日夢又再擴大了！

當然，將來真的要在島內移民，或在其他國家生活，帶着三個小孩，說起來瀟灑，但也不再是只有我們兩夫妻想做就做的決定。移民後，我們常常在想，究竟我們是否真的需要一個落地生根的家呢？我們心底裏是在追尋一個怎麼樣的家呢？

許多人前半生經常按着他人的期待前進，過着按章出牌的人生，人到中年，有一定的社會地位與經濟能力後，回顧自己一路走來的日子，也許有些遺憾，或者對現狀感到不滿，於是漸漸開始思考下半生還有甚麼其他不一樣的可能性，選擇離開自己熟悉的舒適圈，移居或移民也是不少人的選擇。

對於很多台灣人來說，移民可能還是一個比較遙遠的選擇，反而島內移民就越來越流行。尤其是台北等大城市樓價一直飆高，慢慢也有不少台灣人選擇回到小鄉下生活，有的靠着互聯網維持工作和生意，也有選擇在鄉下開自己夢想的小店，過着簡單樸素的生活。

移民後的一家人何去何從，往往都是一份驚喜，雖然有時候改變會讓人害怕，但原來適應改變後，是人生的新一頁。

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。