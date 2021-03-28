還記得在小時候，老師常說人類的發明經常是雙面刃，用得好、用得不好，還視乎用的那個人。例子俯拾皆是：像刀鋸利器，可用來切菜、破柴，也可用來傷人；像火藥，可變成美麗煙花，也可成為殺人武器。像最近成為校長老師談論熱點的閉路電視，用得恰當可以保護人身財產安全，濫裝濫錄則成了侵犯私隱的工具。

還有，像科技新潮流Face ID。Face ID技術的用途日漸廣泛，它除了可以幫你的智能手機解鎖，讓你免卻忘記密碼的煩惱外，銀行服務的應用程式也用了Face ID作戶口持有人的身份核實。有些科技公司亦在大堂接待處以Face ID來辨別員工或訪客，訪客走入大堂經Face ID數據庫判斷不屬公司員工，就被引導至接待處處理到訪事宜。

Face ID技術 分析師生舉止

Face ID的應用潛力巨大，基本上它能成為每一個人的身份象徵，廣泛應用起來，說不定日後人人可以將自己的臉孔連結個人電子錢包，刷個臉就可以搭巴士、買外賣、到超市購物……信用卡、八達通都不必了。杭州一間中學早幾年開始建立「智慧校園」，開始有Face ID社區的雛型。在這所學校裏，每朝上堂老師不需要點名，全班學生刷臉僅花幾秒時間，不必像以往逐個叫名。午飯時在飯堂買飯、去圖書館借書，刷個臉就可以了。

校方還用Face ID技術來將學生的Face配合價值判斷。系統每隔一時間進行課室掃描，記錄學生上堂時的臉部表情、動作，如閱讀、舉手、書寫、起立、趴伏枱面的數據，結合學生面部表情是高興或憤怒，作為學生上堂狀態、老師教學質素的分析。

AI應用的雙面刃，一面是極方便、一面是極管控。霍金教授甚至曾說過，全面發展人工智能可能會導致人類毀滅。人類毀滅，這太遙遠的事，無從思考，但人們受困於高科技的桎梏，卻漸漸浮現。十分懷念舊時搭地鐵收不到手機訊號的日子，起碼可以暫避煩人上司、伴侶的管控追魂call，留自己一絲喘息空間。

蘇菲

有小型飛機師牌的媽媽，拒做直升機家長，讓孩子翱翔。

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