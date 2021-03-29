香港和台灣人說話上的文化差異，真的是在台灣生活過的人才知道。我們初來台灣時，我們餐廳的台灣人員工跟我們說，老闆你們說話的語氣和用字可能要留意一下！

相比之下，香港人講廣東話都習慣沒有尾音，也沒有刻意加很多修飾的字眼，直話直說，往往讓台灣人覺得我們沒禮貌，真的不懂像台灣人婉轉的說話方式。在這裏就和大家分享一些台灣人習慣用的口頭禪，常常讓初來報到的香港人摸不着頭腦。

第五位：真的假的？

這句口頭禪，是我們跟台灣員工開會時最常聽到的，就像香港人會說的「really」?

不懂直接say no 香港人易抓狂

第四位：不一定

這一句不一定，就是我兩個兒子最快學會的台灣口頭禪，第一次聽的時候，我們都猶豫了一下，其實「不一定」就是「唔知囉」，不知道就不知道啦，甚麼不一定。

第三位：都可以

要一起吃午餐嗎？ 對方答「都可以。」

想吃壽司還是意大利麵？「都可以。」

你們兩個誰要先去洗澡？「都可以。」

這個模稜兩可的「都可以」，往往讓急性子香港人抓狂，可以就可以，不可以就不可以，一句「都可以」是想怎樣呢？都可以應該就是廣東話的「冇所謂啦」，答了等於沒答。

第二位：還好

哈哈，這句「還好」，真的讓香港人覺得不太好，我們還是領略了很久，才知道「還好」這兩個字的精髓。

喜歡吃這家的蛋糕嗎？對方答：「我覺得還好。」

要一起去吃午餐嗎？對方答：「我還好，你們去吧。」

大家就是不懂直接say no嗎？我們終於領悟到這一句還好，其實就是不好、 不用、不要、 不喜歡。這句應該是台灣人婉轉說話方式經典的一句，真的讓我們常常碰釘，以前聽到這句還好，還會儍儍的補上一句追問對方，所以呢？是要去還是不去？直接說不，好像是一種罪？

第一位：沒關係

這句根本就是台灣人最經典的口頭禪！背後的意義簡直是博大精深，足夠讓香港人頭痛半天。我們常常在問台灣員工的意見時，大家最習慣回一句：「沒關係喔。」 聽到這句之後，常常氣氛就凝住了， 因為我們都在思考，究竟這句沒關係背後的意思是甚麼呢？究竟是好還是不好？

連串碰釘 沒關係等於唔OK

我覺得這句沒關係如果是出自女生口中，女生說甚麼沒關係，其實都是有關係的。

從前我們詢問、關心員工的工作情況時，對方回一句沒關係，我們就真的儍儍以為對方是OK， 久而久之我們才領略到一句沒關係的底蘊，原來這個沒關係代替了很多台灣人直接say no，他們覺得這是一種比較有禮貌的說話方法。

一個員工習慣在很多事上面都跟我們說這個沒關係，那個又沒關係，我們天真的以為一切都沒問題順利的時候，誰不知對方突然遞上辭職信說不做了，那時候我們才如夢初醒， 原來他們在工作上一直說的沒關係，就是一連串的不喜歡和不習慣。經歷過無數次碰釘，我們現在終於能解讀這一句「沒關係」背後的意思，其實就是有關係，香港人千萬不要被這句沒關係瞞騙過去。

所以假如有一天，一位香港男生問一位台灣女生：「我想約你一起吃飯好嗎？」

「真的假的，你想一起吃飯？沒關係，都可以喔，我還好。」女生回。

背後的意思可能就是：「我鬼死咁忙仲想約我食飯？你自己食飽佢啦。」

台灣人說話不習慣畫公仔畫出腸，大家好來好去，我們就不要天真爛漫地以為天下太平。

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。