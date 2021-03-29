沈詩鈞9歲入大學，成為一時佳話，可見香港不乏擁有超前學習能力的神童，小小年紀已讀高中以至大學課程，然後提早讀大學。今年只有10歲的柯熙町（熙熙），去年越級挑戰英國中學會考，考獲2A*、2A、1B佳績，現正自修美國大學的先修課程。熙熙的媽媽希望兒子可像沈詩鈞一樣能提早入大學，目標是成功考入美國麻省理工（MIT）。

去年長時間停課，小朋友們都在做甚麼？就讀國際學校Grade 5（即相等於本地學校的小四）的熙熙沒有像其他小朋友般停課只顧嬉戲，他反而趁停課沒有功課的空檔，越級自修六科英國中學會考IGCSE科目，並於去年5月報考六科（英、數、附加數、物理、生物、化學），結果除了英文科因為打風關係取消，其餘五科均考獲佳績。眼見兒子越級挑戰成果理想，熙熙媽媽便打算今年年中為兒子報考攻讀美國大學必備的SAT。SAT的成績是美國大學收生的重要參考指標，報考者一般是高中學生。

媽媽柯太說：「熙熙6歲時，我安排他考Junior TOEFL。他的成績很好，英文程度等如中二學生。我見他學習能力很強，就建議他學IGCSE的科目。」Junior TOEFL是TOEFL的少年版，報考者一般是11至15歲的青少年。

母：有cert證能力 趁得閒考晒

柯太直言，考證書對小朋友很重要，「熙熙學習能力快，但都要有cert去prove。起初我很天真，認為囝囝叻就夠了，毋須考證書，但現實並非如此。因為，個個父母都話自己子女叻，點解人哋要信你？但有cert就不同，特別在考學校時cert最有用。」

於是，小熙熙6歲時去考Junior TOEFL，9歲就去考六科IGCSE。現在10歲，柯太計劃安排熙熙今年年中去考SAT，視乎情況今年10月再考英國高考A Level，明年中再報考AP。AP即Advanced Placement，俗稱美國大學的先修課程，程度約相等於美國大學一年級。

一連串的公開試，每一個都屬重量級，都被大學認可，柯太說是「因為熙熙學校冇功課，趁得閒考晒啲試，至於有冇用，遲啲再算。」

子：考佳績冇感覺 希望讀工程

那麼，小熙熙讀得辛苦嗎？「唔辛苦，我會喺屋企打機。」熙熙說。準備IGCSE之時，他每天朝10晚7在補習中心學習、做卷，回家就玩耍。熙熙最喜歡數學，最怕英文寫作，同時又覺得物理很難。記者問熙熙考到IGCSE佳績有甚麼感覺時，他說「冇感覺」，其後柯太補充，熙熙當日IGCSE放榜一知道成績之後，曾興奮得叫了出來。現在熙熙開始自修大學一年級程度的化學，並有補習老師幫忙，他說將來希望在大學讀工程。

被問到想不想兒子像沈詩鈞一樣，可以提早入大學，柯太表示，如果熙熙能夠提早考到名牌大學就最好，因為名牌大學認受性高。她說由於自己以前也是在美國讀大學，因此希望熙熙將來赴美升學，她為兒子定下的目標是MIT麻省理工，並希望熙熙屆時可以獲發獎學金。

至於對熙熙的期望，柯太如是說：「人們說要讀好書、將來要搵好工，我不認同。現在讀書讀得好，將來找好工一點也不難。我反而希望兒子能有充實的人生，希望他將來可以用來幫助比他弱小的人。」

媽媽顛覆傳統教育 「早教快學」盼育天才

熙熙3歲時背誦英文字典、7歲時用一個多月看完七本英文版《哈利波特》、10歲已經學習高中至大學課程，如此進度是如何煉成？柯太的教養方式相信是箇中關鍵。柯太李玉娟研究兒童腦部發展多年，她認為越級挑戰並非資優生專利，6歲前是腦部發展黃金期，若能讓小朋友學習時善用左右腦功能，大部份小朋友都做到超前學習。

「我以前成日諗，一套教育制度如何能夠適用於幾百萬人？每個小朋友的天賦都不一樣。」柯太認為，數學和英文科的傳統教學方法，就存在關鍵謬誤。

以數學為例。柯太在熙熙4歲時開始教他心算，但方法和老師教的不一樣。「例如三位數加三位數，像347+269，我會教他先計百位，將300+200，然後計十位的47+69，69又可變整數成70，最後將答案減1即可。按這種做法，熙熙會在腦中picturize（圖像化）算式，很快得出答案。」

計數圖像化 學語言靠聽

她續說，學校教用直式，一定要學生將步驟一步一步列寫出來，否則扣分。但直式方法令學習進度緩慢，亦無法刺激大腦，訓練大腦達致更高效能。「數學叻的小朋友，不但腦筋靈活，而且右腦的圖像化能力超強。一條算式，一般學生是一步步計出來，但叻的學生是一看就知道答案，列出步驟只是為符合老師要求而已。」

又以英文為例，為甚麼很多學生學了英文十多年，英文能力都不堪入目？柯太說，傳統教學的方向錯了，又同時令小朋友錯失腦部發展關鍵期，到了中學已很難再追回程度。

「我問大家，全世界有那一類人，學任何一種語言都能學得很好？」柯太說答案就是：嬰兒。「BB學法文、學希伯來文都可以學得很好，BB是怎樣學語言的？他們是用聽的。」嬰兒要長大到9個月，才能看清楚外界環境，因此他們主要是用耳仔來接收聲音，傳去大腦，慢慢便熟悉他們的母語。

「小朋友要學語言，自然應該效法BB的方法，多聽。」然而，傳統上學英文是用眼看，不停做練習，柯太認為這種學習法一開始便是錯。

「傳統教學是由淺入深、慢慢教，錯！小朋友鍛煉大腦不是要慢慢學，而是要快快學。」柯太表示，最重要令小朋友感到學習的樂趣，多鼓勵、多刺激，自然學得好。

採訪：譚暉

攝影：伍慶泉