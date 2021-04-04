今個星期故事的主角是小女孩「我」，她將要移居他方，突如其來的搬家讓「我」十分苦惱，媽媽給的小行李箱只能放上一件最愛的物品，那麼小的空間到底應該帶甚麼呢？小板凳是爺爺親手給我做的，難道就此丟棄？至於桌上的小魚缸，是陪伴我長大的好朋友，離牠而去實在說不過去！至於門前的梨樹，多年來給我多汁甜美的果實，大家坐在樹下細吃，不能帶走實在可惜嘛！還有、還有每年夏天總會到海邊，那湛藍色的大海洋，若不能帶走，要從此告別，我的未來是多麼沒趣！

這本被博洛尼亞書展選出的最佳童書，是伊朗作家跟德國插畫家合作而成的，書名叫《Meine liebsten Dinge müssen mit》，去年推出英文版《My Favorite Memories》，作者利用小女孩行李箱帶出人生的失落與回憶，小故事中有大道理。

身份割不走 總有天重聚

在法制傳統深厚的香港，主權移交後，不願任人宰割的港人，在體制內爭取民主此路不通，被迫走上街頭，自2014年以來，港人目睹一浪高過一浪的專制濫權，總不能接受無止境的失望。這兩年，身邊總有朋友決定移民他方從新出發。為將來生活的城市張羅居所、賣樓裝箱搬家、為孩子找學校、大人找工作，到達外地還要面對全新環境，從頭適應，眼前一大堆問號，真的是想一下都已經叫人頭痛。

一百件事情要處理，千頭萬緒，從何着手？取捨之間總會遇上甚麼需帶走、又要留下甚麼呢！關上屋企大門那一刻，再見了香港，感覺不好受吧。但其實，所有這些都只是身外物，一些事注定成為過去；一些情注定成為回憶；一些事情注定發生那麼多；一些畫面注定了只會留下一次。

你可曾想過最美好的不是下雨天，而是曾與你躲過雨的屋簷，或者跟你在這屋簷一起避風雨的路人，想念一個地方，都是因為那裏的人；而不是那裏的風景，孩子的行李箱裏可能是他最喜愛的玩具，而你我行李箱內就是無人可以拿走的「香港人身份」，如果我們沒有打算放棄「香港人」這個身份，無論情歸何處，散落異鄉的大家不妨好好思考未來的路向。是四散各地入鄉隨俗，放棄我們的「根」；還是像猶太人，有一天重聚建立自己的家，擁有一個真正的落腳點。香港人懂得真正的「人權」、「自由」、「民主」、也懂得真正的「法治」，當然明白那些貼滿中國街頭的政治口號背後真正的「意義」。

時局動盪，只望各位一切安好，我們對自己的身份認同，就是一個最有份量的行李箱。

鄺穎萱

電郵：Kwongcarmen123@gmail.com