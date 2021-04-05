原來很多台灣年輕人在心底裏都懷着一個創業夢，開咖啡書店、文青選物店、甜點店、早午餐店、飲料店……

不知道是自己性格使然，還是在香港從小接受本地教育時，好像無論是父母或老師，都向我們灌輸要努力讀書，將來就可以找一份好的工作，做醫生、律師、專業人士等， 但就好像沒有聽過要我們從小要學好財務管理、生涯規劃，將來可以創業做老闆。

或許我們這些升斗市民不是上流社會出身，沒有富爸爸從小培養我們做生意的頭腦，更加沒有家族生意讓我們接手，所以一般基層的孩子，很多都被教導要好好讀書，將來做一個出色的打工仔。白手興家創業，好像從來都不關我們的事。

尋夢想 不被低薪局限

小時候我的爸爸也是自己創業做些小生意，從小家中就常常遇上資金周轉問題，生意不穩定，家庭收入也是時好時壞，因此常常聽到父母在爭論，不要再做生意了，安份守己找一份穩定工作，可能對家庭和孩子都好。從小就在這些爭論中長大的我，對「做生意」這回事，敬而遠之，最後我也是循規蹈矩地讀書，然後考取專業資格，再安份地找一份穩定的收入，以為就可以無風無浪地生活下去。

創業和做生意要講天份，當然也少不了運氣和機遇。我們在香港生活的時候，都從來沒有想過要創業，香港的創業成本太高，光是租金已像天文數字。

台灣的創業風氣盛行，很多年輕人沒有甚麼特別手藝，或許只是因為媽媽很會煮牛肉麵，他們就去開一個牛肉麵攤，或是加盟開一個做雞蛋糕的、炸雞扒的夜市攤檔，有些更有夢想的就存錢，希望十年後可以開一間屬於自己的咖啡小書室，彷彿都不為賺錢只求夢想。

前幾天就去了一個本地年輕朋友新開的早午餐廳，他一個人創業，一直都是在餐飲業中工作，當累積到一定的經驗、人脈和信心的時候，就決定開店做老闆。從裝修、餐點設計等，都親力親為從頭做起，他選擇了在一個舊區的轉角位置開夢想號餐廳，踏進他的餐廳，彷彿都被他的熱情和夢想燒到了。

只可以說台灣年輕人是幸福的，不想被台灣社會的普遍低薪所局限，還可以選擇當小老闆，每月兩三萬台幣的租金，就成為了支持他們創業的第一道勇氣，當然開業的裝修、人事成本、燈油火蠟，每一樣都要精打細算，但至少這一個創業門檻不是那麼遙不可及。

懷勇氣 社會更有創意

創業後能否守業是另一個難關，我們欣賞的是，很多台灣年輕人都懷着創業的勇氣和夢想，也羨慕他們有這個選擇，像我們這些差不多人到中年，才半推半就踏上創業路的人來說，都很欣賞這些年輕人火熱的決心和任性。

當然年輕人衝動背後，還需要很多經歷去雕琢他們做生意的技巧，年輕人就是有跌得低爬得起的能耐和本錢。有些人可能還會取笑台灣年輕人的低薪環境，但我們覺得，往往就是社會沒有可以讓他們安逸做一輩子打工仔的康莊大道，才造就了更多人願意拿出自己的畢生武功，絕地求生開拓事業，才可以讓這個社會有更多創意和生氣勃勃。

或許一生人總該至少有一次創業經驗，有一次活出自己能力和夢想的機會，有時候亂世出英雄，在這個已經不再按章出牌的社會，隱藏的可能就是一些令人意想不到的機遇。 機會嚟喇，飛雲！

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。