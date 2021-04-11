在行為心理學中，有一個理論叫做「21天法則」。簡單來說，根據研究，一個人要形成一個新的習慣，約需要21天的時間，待新習慣形成之後，慢慢內化並會自自然然而成為日常行為。

學校的網課進行了超過一年，學生在長時間的網課中，建立了甚麼新習慣？對網上學習軟件如Zoom、Google Meet、Google Classroom等運用已得心應手，但網課所要求高度的自律性和專注力，卻成為學生們一大挑戰，部份小朋友結果慢慢衍生出小學雞式的「應變方法」：一邊上網課，一邊開另一window偷看心愛影片或看別人打機。

科技面前 學習自律抗引誘

當然，老師也不是省油的燈，若在網上看見同學分心、眼睛沒有望着電腦螢光幕，自然大興問罪之師。一些心思敏捷的小朋友為免被老師發覺，會將上課時的自己「定格」，然後心安理得地偷看別的影片。這情況頗普遍，同學間互相分享如何成功「偷雞」不上堂，談得興致勃勃。

這種反權威的小學雞行徑，偶一為之，本來有趣，但若長時間如此，便慢慢養成一個壞習慣。按網課已進行超過一年來說，21天法則早已夠有餘。朋友的兒子長期網課時偷看別人打機，被父母教訓了很多遍，但養成的心癮已很難戒甩。

戒掉一個習慣比養成一個習慣，難很多。小朋友因網課而建立壞習慣，父母礙於要外出工作，對此也無可奈何。復活節之後，學校可以讓三分之二的學生回校上課，更多實體課的日子，希望可以慢慢重建學習的日常，亦藉着學校禁用手機的安排，把小朋友抽離手機之外，重回人與人相處的氛圍當中。

互聯網所提供的便利和給予個人的自由，由此可見。資訊氾濫到小朋友也懂得信手拈來，充塞時間，那怕是廉價的、無養份的。在科技面前，自律和學懂如何抗拒引誘，就成為了當今教養重要的一環。

蘇菲

有小型飛機師牌的媽媽，拒做直升機家長，讓孩子翱翔。

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