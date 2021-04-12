今天突然收到一個小包裹，包裹上面貼着澳洲的郵票。人大了，真的很久沒有收到這樣的驚喜小禮物，馬上打開，小盒上印着移民澳洲的朋友的手作首飾品牌，再看附上的小名片，卻是寫上剛剛移民英國的朋友的名字。

一時間被這份驚喜的禮物弄得一頭霧水，究竟這份禮物，是移民了去英國的朋友送來，還是移民了去澳洲的朋友寄來？馬上把禮物拍照傳給朋友查問，最終發現，原來是英國的朋友，託澳洲的朋友親手做了一對手工耳環寄到台灣給我！謎團終於解開，手心捧着這份有溫度的禮物，心情頓然覺得有點複雜。

分散世界難重聚 更用心維繫

最近這幾年香港的移民潮，好像把朋友們分散到世界不同的角落，現在無論是我的facebook或手機聊天群組，朋友們都變成好像聯合國，台灣、日本、澳洲、加拿大、英國統統都有，朋友間如果要再聚，都像變得遙遙無期，除了只可以在視像中碰面，也不知道還有沒有真正見面「齊腳」重聚的一天。

大家都深深感受到，從前在香港的朋友圈各散東西後，重聚已經很難，不像以前在香港那樣「得閒飲茶」的隨意，現在連送一份禮物也要這樣轉折，但換來就是一份精心安排的心意，人與人之間的地理距離遠了，但原來彼此的心，反而都願意付出更多去維繫。

最近陸續有香港的朋友移民到世界各地，由於在香港還有四人限聚令，所以一家人離開香港的時候，都沒有辦法辦大型的歡送會。

聽聞香港有不少快要移民的家庭，現在會改在戶外草地、公園等舉辦類似「流水式」的歡送會，就是大家約定一天，主人家整個下午都會待在那片草地上，然後朋友、小孩就不定時地輪流來跟主人家見面和道別，希望可以讓大人和小孩有機會在離開香港前碰面，沒法與朋友一一道別，在疫症下就生出了這種可能是香港人獨有的流水式歡送會！

建群組交流 異鄉人更有愛

最近在facebook上也收到了一個很有趣的群組邀請我按讚，原來是我們從前在香港的同學家長，有三個比較熟稔的家庭， 近年分別移民到加拿大、澳洲和英國，那三個媽媽份屬友好，她們都很懷念從前在香港常常聚在一起談子女、談煮飯、談學校的美好時光。

現在分隔三地，三位媽媽就組織了一個facebook群組，讓她們有一個平台分享各自的煮餸心得。移民外國後的生活變得簡單，尤其疫症下一家人起居飲食都得自理，常常是媽媽「一日煮足三餐」，很少外食，所以她們就在群組內交流煮餸心得，免得大家移民後一下子要變成全職「煮婦」時發慌。

香港人，無論到哪裏生活，就是有這種能屈能伸的本能和耐力，頭腦轉得快，靈活變通。移民後，彷彿放低了從前在香港急速不能停下來的步伐，離開了熟悉的朋友和家人，反而讓人更重視人與人之間的交流，情感也變得更敏感，尤其是很多朋友都是一下子移民到自己從來未踏足過的陌生國家，可能突然變得一個親人和朋友都沒有，那份心靈上尋求安穩和依靠的渴望，彷彿都令我們變成一個更有愛的異鄉人。

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。