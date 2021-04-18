黎智英在獄中給大家一封親筆信，他在信中道：「香港的情況愈來愈令人心寒，正是這樣，我們更需要自愛和珍重。時代在我們面前既倒，更是我們昂首站立的時候。」

人生就像一場荒謬的考試！

今日，跟大家分享一位商務管理教授的遭遇，話說雷波特教授仍然是學生時，準備參加動物學終期考。考試當天，助教推來一台車，上面放着動物標本，標本全都用麻布袋蓋起來，只露出一截腳。他跟同學說：「請根據你看到的標本，寫下這鳥的品種及習性等。」學生們都呆在當埸，心想單憑外露一截爪子的標本，又怎能決定鳥的屬性呢！很多人都不知道該怎麼落筆，但還是埋頭考試。一個小時過去，終於有人沉不住氣，摔筆站起來對着監考的助教怒吼：「我覺得這樣子的出題方式，根本就是在亂搞！如果我因為這次考試被拖垮，或得很低的評分，我就要告學校！」說完，摔下考卷就準備離開試場。助教被學生當眾訓斥自覺無辜受辱，忙回上一句：「這是教授出的考題，關我甚麼事呢？你以為你是誰？」這學生聽罷轉過來冷冷的說：「我不知道我是誰，你告訴我，我是誰好了。」就頭也不回地走出了考場。

睇馬騮雜耍 與獸共存

我們的人生是不是很像這場荒謬考試？還是，比這考試更加荒謬？今日，大家根本看不到這小島的未來，看到的只是突如其來，殺出一群失去常性的馬騮，在你身邊玩雜耍，拋玻璃樽擲火球，對着人群亂竄怪叫，我們甚至不知道明天牠們又拿出甚麼把戲來，而把戲又會持續多久？大家既無法奪下野獸手上的指揮棒，只好被迫從文明走入野蠻森林，跟野獸共存，但每個人都一樣，就是不管你最後的決定如何，都要為結果負責。甚麼意思呢？你可以跟這名學生一樣，意氣的離開試場，但在你霍然站起對監考員大叫之前，就要想好這科學分可能泡湯了。反之你亦可以乖乖地坐下來，把試卷寫完。最糟的結局是，你既沒有勇氣像人家一樣奪門而出，亦沒有好好的將考卷完成，只是在一旁跟別人起鬨看熱鬧，結果試題當然沒法答完，也沒有逃離荒謬考試的試場。

忠於自己 做盡責的人

這個故事來自一本叫《記得你是誰》的書，內容記錄了15位老師的故事，為甚麼跟大家分享這本書呢？作者戴西．魏德蔓並沒有教你如何成功、怎樣努力、充當大家的人生導師，而是告訴你該如何決定，甚麼樣子才算是忠於自己、怎樣才能對得起自己選擇。黎先生在信裏指：「高舉正義是我們新聞工作者的責任，只要我們不被不正義的誘惑蒙閉，不讓邪惡透過我們而得逞，我們已盡責。」

今日你我置身於一個荒謬絕倫的森林，做一個盡責的人，就是「記得自己是誰」！

鄺穎萱

電郵：Kwongcarmen123@gmail.com