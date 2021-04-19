不知不覺我們在台灣開餐廳已經踏入第四年，本來從沒有餐飲業經驗的我們，貿然踏足台灣開餐廳， 一切都是摸着石頭過河， 將勤補拙，現在我們在台灣經營四間不同的餐廳， 維持生意營運已經不再是單靠我們兩夫妻兩對手， 還需要有一個在地的團隊一起打拼， 才能把餐廳事業繼續發展。

在台灣創業不難，但守業很難， 要守得住還要有錢賺就難上加難。當然，話分兩頭，在台灣依然有很多開餐廳的老闆在賺大錢，以前我們都是靠朋友介紹，道聽途說，請教開餐廳的朋友的朋友，吸取在台灣開餐廳的經驗。現在，在地人際網絡慢慢擴展，原來有很多餐廳老闆也有舉辦一些課程和經驗分享會，專門給餐廳老闆互相取經，最近我們就參加了好幾次由這些餐飲顧問學院舉辦的課程，讓我們大開眼界。

從前我們都沒有渠道認識其他台灣大餐廳的老闆， 就算知道有甚麼餐廳、生意做得多厲害，但沒有機會認識他們的營運者。透過這些專門給餐飲業老闆的課程，每堂課差不多有一百個餐廳老闆參加，我們就是小巫見大巫，終於見識了很多在台灣成功開餐廳的老闆，濟濟一堂，分享大家的成功經驗。

發放獎金 留住餐飲人才

香港人要在台灣的餐飲業市場站穩住腳，分一杯羹，確實不容易。上課時坐在我們身旁的各個餐廳老闆 ，卧虎藏龍，每間餐廳每月營收破百萬台幣，彷彿都是基本盤，有些開了幾間連鎖餐廳的老闆透露，旺季時他們一天可以做四十萬台幣的生意，每年餐廳營收破億台幣。

開餐廳賺大錢的人大有人在，只差在我們有沒有機會去認識，也不要取笑在餐飲業工作的人薪水低、待遇差、沒有前途，因為當中就有很多餐廳大老闆分享，為了挽留旗下團隊的人才和穩定人手，每年舉辦國外員工旅遊、生日假期、生日獎金等等已是非常基本，還要加上營業額獎金、店經理分紅等制度留住人才。

一個專門切肉的老師傅，跟着那位老闆十幾年，每月的基本薪金已經高達八萬元台幣。「上個月這位師傅月薪加獎金領了十四萬台幣！」 要知道這個十四萬台幣，已經相等於很多台灣工程師的月薪， 相對在台灣的消費水平，足以讓這些經驗豐富的老師傅，一輩子都不會想跳槽換工作。有錢使得鬼推磨，我們經營餐廳多年，也深深明白要挽留有經驗的人才，是經營餐廳中最困難的一門，這個與營業額掛鈎，發放獎金給資深員工的制度，確是高明！

重新包裝 吸引年輕客群

這些餐飲顧問學院的課程種類繁多，包括市場推廣、台灣營商法規和百萬名店市場策略分析等， 含金量最高的，當然是課程裏他們會邀請不同的餐廳老闆上台分享經驗，這些餐廳老闆都有透過這個餐飲顧問學院做經營輔導。

世界上沒有免費午餐，確實有不少在台灣經營餐廳的老店，本身實力雄厚，客源穩定，但人靠衣裝， 當這些實力店家經過餐飲顧問團隊改頭換面包裝過後，戰鬥力更上一層樓，吸引了不少年輕的消費客群，達成雙贏局面。

我們不是要為這些餐飲顧問賣廣告，只是認識過這些台灣餐飲業的成功個案後，我們都感受到，在台灣經營餐飲業，也可以是一條康莊大道。

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。