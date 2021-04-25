說香港虐兒案接二連三出現，一點也不誇張。2018年，7歲的林林被母親長期虐待及疏忽照顧，最終變成植物人一案，案情觸目驚心，涉案母親最終被法庭判入獄15年3個月。同年，一名一歲多的女嬰因為哭聲惹怒親父，被親父掌摑及大力搖晃，導致右眼失明左眼視網膜脫落、腦出血和須靠儀器呼吸和進食，父親最終被判6年4個半月。

上月，5歲的臨臨長期被親父及繼母凌虐，最終死亡一案，法庭上披露的臨臨短短5年的悲苦人生讓人潸然淚下。話口未完，另一宗虐兒案本月又在法庭開庭審理。

為人父母 門檻低責任最大

這次是37歲的家庭主婦，疑因7歲兒子吃飯太慢，用熱水向他照頭淋；和丈夫爭吵時，又曾用手機直播向10歲女兒潑淋熱水，導致子女頭皮燙傷和皮膚二級燒傷。主婦認罪，法官下周宣判。

一堆虐兒案的其中一個共通點，就是子女成為了父母的出氣袋。無論是繼母不喜歡丈夫和前妻所生的女兒、父親一天辛苦工作後回家見到女兒哭喊情緒爆煲，抑或夫婦不和子女成為了其中一方要脅的人質，總之就是父母面對生活上各類壓力（工作、感情、財政），而將小朋友當作發洩出口，遷怒於子女。

結果，子女行為只要稍稍令父母不滿，例如食得太慢、大聲哭叫、不做功課，就換來動輒打罵、或被變態父母想出的奇招怪式凌虐。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲說，虐兒案的起因主要與施虐者自己有問題有關，如管教技巧不足、或有情緒問題。但事實是，這世上從來沒有任何一位父或母，能有充足的管教技巧。父母的都是由跌跌碰碰中學習，管教技巧都或多或少不足，但卻不會虐兒。

無法處理情緒問題，容易爆煲、然後遷怒、拿弱小者出氣，是問題父母的最大問題。做父母的門檻最低，責任卻最大，如果生仔要考牌的話，首先要考核的一定是個人的情緒管理能力。

蘇菲

有小型飛機師牌的媽媽，拒做直升機家長，讓孩子翱翔。

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