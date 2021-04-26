有海景的房子，香港人都情有獨鍾，儘管每一次提起海邊的房子，總有很多台灣朋友會苦口婆心的勸我們不要買，說海邊樓維修保養很麻煩、濕氣重、容易發霉、空氣都是海水味道、晚上海面一片黑、想喝牛奶不需要買一頭乳牛……

儘管我們已經移民台灣四年，還沒有在台灣買樓，但我們在這四年間常常去台灣不同的縣市看店面、看住宅，有時候找合適的地點開餐廳或買一處自己喜歡的地方，都是一個尋尋覓覓的緣份遊戲。

最近，我們重新規劃其中一間餐廳的內部整修，再次忙碌起來。當然在台灣做生意也不忘要work life balance，我們最愛在人家放假的時候努力工作，等到平日遇上風和日麗的日子，我們就馬上抽空放假輕鬆一下。

前幾天我們就約了台灣朋友，一起把小孩送上學後，早上八時出發，從桃園直奔宜蘭。第一個行程就是去看我們的建築師兼小型發展商朋友，在宜蘭海邊開發的地產項目。

台北後花園 太平洋一望無際

宜蘭堪稱台北人的後花園，從桃園出發，只需一個多小時就已經到達田野處處、海邊湖景樣樣皆有的宜蘭。建築師朋友帶我們參觀的項目，一邊臨近湛藍的太平洋，另一邊就可享廣闊壯麗的湖景，又海景又湖景的地產項目，尤其對香港人來說，就是只看看也心滿意足了。

走上海邊白色房子的三樓，眼前一亮，同行者都發出驚嘆的「嘩嘩聲」。幾乎一望無際的太平洋就在眼前，那天雖然是風和日麗，但太平洋海岸卻已經有點驚濤駭浪的感覺，一個個捲浪應該也有一兩米高！不敢想像如果遇上颱風，眼前這個海景會有多麼澎湃。這個太平洋海景單位大約一千多呎，盛惠台幣一千多萬，這個項目最有特色的是，發展商可以幫你把這個度假屋像酒店形式出租和管理，讓度假屋成為一個有租金回報的投資項目。

不過可惜台灣大部份沿海地帶風高浪急，不像東南亞海邊的水清沙幼，風平浪靜得可以讓人暢泳。這個太平洋的海灘，只能遠觀不能褻玩。

放假往東跑 把夢想化原動力

人生中要買一間海邊的度假屋，對我們這些香港人來說都覺得天方夜譚，彷彿一世都不會有機會。台灣四面環海，這個海景度假屋夢好像也不是遙不可及。來了台灣生活幾年，放假的時候越來越喜歡往東邊跑，宜蘭、花蓮、台東有着得天獨厚的地理位置，風光明媚的時候，確實可以讓很多城市人有一個完全放鬆的環境放假。

我們那天看房後，還一起去宜蘭的五星級酒店吃午餐自助餐，下午二時多就滿足地開車回家，到達桃園家還不到下午四時，還來的及等小孩放學，讓人有一種偷得浮生半日閒的悠閒寫意。

從太平洋海邊小屋回來後，我們都幻想，有一天真的可以買一間海邊小屋，讓我們偶然即興度假，就讓我們還未夢想成真之前，憑着這份夢想的原動力努力賺錢，也先早點睡覺，在美夢中度假去吧！

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。