自2019年爆發社會運動以來，小島動盪不安，民調顯示或超過150萬人打算移民。移民潮再起，被遺棄的動物直線上升，飼主用各式各樣的理由，將牠們交予照顧流浪動物的義工組織了事，亦有人乾脆將牠們直接交去漁護署或送到偏遠地區，任由毛孩各安天命。

義務團體負責人不勝負荷公開求助，指被遺棄的動物送到漁護署，若無人認領最後只有被人道毀滅。也有暫時逃過鬼門關的，被離棄後變得鬱鬱寡歡、甚至出現絕食等類似抑鬱症狀。這邊廂有人無情捨棄動物，而地球的另一面卻出現另一個叫人感動的畫面。

今天跟大家分享一個由真人真事改編的得獎童書《The Cat Man of Aleppo》，剛獲得美國凱迪克銀獎。故事發生在敍利亞古城阿勒頗Aleppo，這個充滿歷史遺蹟的名城，有二千年歷史。2012年敍利亞爆發內戰，持續四年半的戰爭，加上俄羅斯協助政府軍頻頻出動戰機空襲，市內幾成廢墟。

齊上齊落 毛孩眼中只有你

主角艾力賈里（Mohammad Alaa Aljaleel） 是一名生於阿勒頗的救傷車司機，在炮火中穿梭災區，拯救傷者。空襲過後整個地方變成頹垣敗瓦，人們陸續逃離，他覺察到流落街頭的貓咪在瓦礫堆中出現，在不用輪班當值的日子，他帶備食物餵飼流浪貓咪，由本來的兩三隻變成十隻，後來更增加到驚人的一百七十多隻，貓咪呼朋引類來等候食物。Alaa找來鄰居幫手，建立了一個收容所。隨着空襲越來越激烈，2016年政府軍攻下阿勒頗，大家只有逃到土耳其，內戰平息後Alaa返回阿勒頗，跟倖存的幾隻貓搬到古城西部的一處農村，重建動物庇護所House of Cat Ernesto，Ernesto就是紀念他當日一起救助流浪貓咪的好友。BBC的採訪讓The Cat Man of Aleppo成為流傳故事，令西方世界知道Alaa的事蹟。今天，Alaa和貓兒的新家共有25隻喵星人，他說這裏不僅是一個貓的保護區，更可以「讓兒童消除心中的戰爭陰影」。

救護車司機在一片無助的黑暗日子中，救人亦救動物，表面看來他臨危照料了一群戰火無依的毛孩，如果看深一層，其實貓咪以外，也眷顧了受盡苦難的平民。在你考慮棄養你的四腳毛孩之前，你可會想過離別對牠們是一件極痛苦的事？移民不是簡單事情，要走就大家一齊走吧！即使移民他方，代表我們仍然可以選擇自己的生活、工作、娛樂和朋友，而牠生命中，就只有你！

鄺穎萱

電郵：Kwongcarmen123@gmail.com