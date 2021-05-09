莘莘學子的大考還有一個多月便來臨。孩子習慣溫書時長時間背誦、熟記課文內容，希望訓練出一副回答考題的好身手。然而，他們所學到的知識，有時像水過鴨背、到考試時已忘記了三、四成；有時像生吞活剝，考題一轉已不懂如何靈活回答。在考試的格局之下，老師是出題人，學生是答題人。為了考好個試，學生習慣從答題人的角度思考，溫書時漁翁撒網式地把知識塞入腦袋。漁翁撒網，就導致溫習時間超長、卻時而疏忽學習重點，效果有時不甚理想。

須知道，孩子越升上高班，每科要學習的內容也越多。他們需要慢慢學懂掌握重點，否則根本無法應付龐大的學習量。要學習找重點，其中一個方法是換位思考，簡單來說，就是讓他們試一試「自己出題自己答」。

出題判斷重點 檢視科目範圍

這是一些老師上堂時會用的方法：讓學生出問題、讓其他學生回答。這方法一樣可以在家溫書時應用。要孩子自己出題自己答，重點不是在「答」的一方而是在「出題」的一方。他們可以嘗試由老師的角度，思考這一科應該出甚麼題目；在思考應出甚麼題目的時候，他們需要重新檢視這科的範圍、內容，最重要的是判斷哪些是重點，然後出題。

起初，孩子在判斷重點內容的時候，一定有偏差，甚至完全捉錯用神。高小以上的學生，開始有學習判斷重點的能力，儘管這能力仍然很粗淺。經年實踐，到了高中要考DSE的時候，就明白能掌握重點對於溫書有多大好處了。

另一方面，請孩子出題給自己答，父母也可以從子女出的題目中，看到他們對這門課題的理解程度、熟悉程度，從而提供幫忙。最後，叫子女再為自己的答案評分，讓他們嘗試自己從答題中找出錯誤（而不是由老師找出錯誤）。子女若習慣換位思考，學習、溫書的效率一定能大大提高。

蘇菲

有小型飛機師牌的媽媽，拒做直升機家長，讓孩子翱翔。

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