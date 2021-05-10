一場疫症，令很多以為可以兩地飛去看家人的移民家庭，束手無策。

從前常常說台灣和香港只距離一個多小時飛機行程， 機票又便宜，有時間經常往返兩地也不是問題。香港的長輩們也可以輪流過來陪陪孫子，不至於錯過他們的成長，原本我們也是這樣的籌謀和計劃。

自從懷着三弟，還住在香港的媽媽和奶奶真的是車輪轉般來台照顧我們一家大小，還記得當年我挺着大肚子搬屋，奶奶就特意飛過來幫忙執屋和清潔。剛生了三弟後，在香港做了陪月二十幾年的婆婆，也特意飛來台灣陪我坐月子，一直到三弟大約半歲，疫症爆發，台灣封關，這樣的計劃就無疾而終了。

遇上新地方 盼帶家人遊台

不知不覺，三弟下個月兩歲了，香港的長輩們上一次見三弟的時候，他連坐也不懂，現在已經可以像一台失控的火車，飛快地跑。幸運地，香港的婆婆上個月終於取得台灣的依親居留證，但因為種種原因，婆婆還未可以來台探望我們，大家都在等待隔離政策鬆綁的一天。

在這一年多不能相見的日子裏，有時候在台灣遇上一些新地方、好餐廳、新玩意的時候，心裏總是想像，等有一天香港的家人可以再次來台灣探望我們的時候，一定要帶他們去看看。 如是者，有時候怕自己會忘記，我居然偷偷做起了一個給香港家人的to do list。

想帶婆婆去阿里山坐小火車、去台北101看風景、去宜蘭吃葱油餅泡溫泉、去台中高美濕地看海、去日月潭住湖邊民宿、去台東看太平洋，還要帶婆婆去看牙醫、推拿整骨師傅，當然還要去看看我們的第四間餐廳……

年輕少維繫 長大更珍惜

在聚少離多，甚至在不能相見的日子中，少了一份理所當然和唾手可得的心態，令人更學會珍惜眼前有的東西，也許隨着慢慢長大（變老），好像更加學會珍愛和家人之間的感情。

年輕時年少氣盛，腦海中只有夢想自己可以帶着背囊，浪迹天涯，瀟瀟灑灑地生活就很不錯。想當年我一個人去了澳洲工作假期，我的心就早早飛出去了，眼前的新鮮生活、時好時壞的拍拖生活、一起成長的朋友、甚至是一份工作，就是年輕時的一切，和家人感情的維繫，往往總是有空才做的事情。

或許直到自己也為人父母，成為了三個兒子的媽媽，看着自己的兒子一天一天長大，也開始有自己的世界時，彷彿時刻提醒自己，要好好珍惜和家人相處的機會。

不得不承認，自己和家人從小常常聚少離多，相處日子久了，反而容易起爭執和磨擦。我在手機上留了一個和香港家人的to do list，就是想提醒自己，現在不能與家人相見的我，其實還有很多事情想和他們分享，尤其在香港的家人經歷近年的一切種種，常常被迫留在狹小的家中無聊地過日子，有時候難免變得鬱鬱寡歡。幸運地我們在台灣生活，雖然不能出國，但是還可以在台灣這個說小也不小的地方，比較安心地出門， 閒來還可以來個本地旅行， 一切生活總算正常。

這個to do list，彷彿成為自己心底裏的一個小小慰藉，期盼和香港家人分享我們這裏的一切，期待彼此相見的一天，先一起按照那個清單玩一遍再鬧交吧！

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。