這一年香港充滿離愁別緒,單單往年已經有近50,000人離開,移居別國。從來都是爭崩頭的名牌學校居然出現招收插班生情況,不難想像未來日子會回復九十年代高峯期每年超過10萬人遠走他鄉。離開熟悉的出生地,在陌生的城市繾綣,在陌生的地方奔波,一切從頭開始,按着步伐拼搏出溫度,這就是歷練,五年十年之後,你會為自己的努力鼓掌。

今天介紹的作品,是去年凱迪克童書銀獎得主,書名叫《Bear Came Along》,作者Richard T. Morris,插畫師是LeUyen Pham。「不可知」可能是恐懼,也可以是一趟出人意表的旅程。

異地守望 踏上追夢之路

故事從一條位於森林裏日夜流淌的小溪說起,在遇到小熊之前,從來不知道自己是溪流。直至有天,小熊來了,他隨手拋下浮木,在水中玩個不亦樂乎,之後,小熊遇上一直想找個伴的青蛙,二人決定結伴同行,再遇上烏龜,警告他倆前面危機處處,路上跑來的水獺,是天生的領航員,知道怎樣航行卻不知路線,到最後遇到對自己世界熟悉不過的鴨子,一行人沿着小溪順流而下,忽然前面出現一道急流瀑布,大家不慌不忙,用人鏈方式手拖着手,順利到達下游。原本在樹林生活的動物,由互不認識,也沒想過彼此幫助,而因為一條小溪連結一起,大家尋尋覓覓,踏上追夢之路。

這簡單繪本,憑藉充滿動感、有趣插圖獲獎,作者利用動物走遍世界。這不就是香港人的故事嗎?過去四十多年,因為政治變動而離散世界的香港人,被歷史的長河推着走,由起初走到那裏不可知,到今天在異地守望相助互相扶持。這一切在於堅守信念放開視野向前走下去,起起落落,同樣也是人生的新一頁,我們不再只是think out of the box而是live outside the box!換個角度,「家」是一種移動需求。也就是說,將對家的慾望裝進行李箱,命運使我們離鄉別井,我們就學習活在當下,不要一直活在遺憾之中,遠走他鄉亦是一種福份,那是從未離家的人沒有試過的味道。

香港人面對宿命,曾經努力抵抗,不能接受的義無反顧,遠走他方,一切看似無奈,但亦同時包括遠行追夢的勇氣。

