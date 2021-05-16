這一年香港充滿離愁別緒，單單往年已經有近50,000人離開，移居別國。從來都是爭崩頭的名牌學校居然出現招收插班生情況，不難想像未來日子會回復九十年代高峯期每年超過10萬人遠走他鄉。離開熟悉的出生地，在陌生的城市繾綣，在陌生的地方奔波，一切從頭開始，按着步伐拼搏出溫度，這就是歷練，五年十年之後，你會為自己的努力鼓掌。

今天介紹的作品，是去年凱迪克童書銀獎得主，書名叫《Bear Came Along》，作者Richard T. Morris，插畫師是LeUyen Pham。「不可知」可能是恐懼，也可以是一趟出人意表的旅程。

異地守望 踏上追夢之路

故事從一條位於森林裏日夜流淌的小溪說起，在遇到小熊之前，從來不知道自己是溪流。直至有天，小熊來了，他隨手拋下浮木，在水中玩個不亦樂乎，之後，小熊遇上一直想找個伴的青蛙，二人決定結伴同行，再遇上烏龜，警告他倆前面危機處處，路上跑來的水獺，是天生的領航員，知道怎樣航行卻不知路線，到最後遇到對自己世界熟悉不過的鴨子，一行人沿着小溪順流而下，忽然前面出現一道急流瀑布，大家不慌不忙，用人鏈方式手拖着手，順利到達下游。原本在樹林生活的動物，由互不認識，也沒想過彼此幫助，而因為一條小溪連結一起，大家尋尋覓覓，踏上追夢之路。

這簡單繪本，憑藉充滿動感、有趣插圖獲獎，作者利用動物走遍世界。這不就是香港人的故事嗎？過去四十多年，因為政治變動而離散世界的香港人，被歷史的長河推着走，由起初走到那裏不可知，到今天在異地守望相助互相扶持。這一切在於堅守信念放開視野向前走下去，起起落落，同樣也是人生的新一頁，我們不再只是think out of the box而是live outside the box！換個角度，「家」是一種移動需求。也就是說，將對家的慾望裝進行李箱，命運使我們離鄉別井，我們就學習活在當下，不要一直活在遺憾之中，遠走他鄉亦是一種福份，那是從未離家的人沒有試過的味道。

香港人面對宿命，曾經努力抵抗，不能接受的義無反顧，遠走他方，一切看似無奈，但亦同時包括遠行追夢的勇氣。

鄺穎萱

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