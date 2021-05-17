「台灣一個發電廠停電就全國停電，好落後喔！」、「原來台灣會這樣大規模停電，會不會給中國發現這個台灣的缺口？」

前幾天，台灣位於高雄的發電廠發生故障，導致台灣大規模停電，我們在香港的朋友和家人，也紛紛傳來訊息關心。

當天下午時分我們正在竹北餐廳和員工開會之際，就收到了手機警報訊息，說即將會有分區緊急停電安排，讓我們提早做準備。收到訊息後大約十分鐘，餐廳就突然漆黑一片，我們台灣的員工都習以為常，馬上檢查餐廳內冰箱門有否關好，檢查完畢便外出先吃飯。我們離開的時候，路上連交通燈也沒有了，警察還未出現，但已經有些熱心民眾站在十字路口，充當交通指揮，疏導交通。

我們都很好奇，為甚麼一個高雄發電站出故障，會導致竹北甚至台北也有影響？高雄發電站有事，不就只影響高雄或最多台灣南部的供電嗎？當下我們也有擔心，台灣的供電網是否出現很大的問題和隱憂。

我們這一代香港人經歷停電、停水的經驗不多。來到台灣，有朋友笑說，要成為一個真正台灣人，就要習慣停電、停水和地震，所以我們的餐廳和家中都會有備用水缸，就算真的遇上臨時停水，也可以撐最少一天也沒問題。遇上地震，我們的手機也會跳出地震警報，通常是手機突然響了警報，手機電筒也會自動亮起來，然後幾秒後地震就來了。

六個輪流組別 分擔停電影響

今次經歷台灣大規模停電，我們才有機會認識到，原來台灣對停電早有一套有系統的應變措施。

台灣電力公司有一千四百萬用戶，原來就早已分成六個輪流分區停電組別，每組約二百萬戶，大家查看自己的電費單，就知道自己屬於哪個停電組別。上次台灣經歷八一五大停電是停電A組及B組，到了今次停電就換上C組及D組。所以就算是高雄發電廠停電影響，都是由整個台灣不同地區內分擔停電。

今次停電組別僅C組及D組，因此不論停電多少輪，都是C組及D組輪流，大概就是每一組輪流停電一至兩小時。這次的C組和D組分佈在全台不同地區，台北、桃園、台中、台東甚至屏東的也有，背後的理念應該是同一個大區不會全部停電，而且輪流供電的概念，也希望是對市民的影響降至最低，更讓市民心裏有數。

我們翻看電費單，發覺我們家是屬於E組，所以我們就知道今次的停電應該不受影響。在網絡上就看到有些朋友知道自己家停電，那停電的一小時他就跑去同區沒有停電的餐廳吃飯，飯後看到時間差不多就回家，回家後就趕緊把手機充電，電筒拿出來備用，然後就趕快洗澡，迎接下一小時可能還會出現的停電。

遇上緊急停電還可以有這樣亂中有序的安排，是不是很貼心？

不求沒災沒難 但求未雨綢繆

以前在香港最常見的天災就是颱風，但是甚麼時候掛颱風，甚麼時候會「落波」等，通常都是靠朋友間傳來傳去的貨櫃碼頭小道消息，我們從來只有隨時候命，沒有收過正式由政府統一發放的颱風資訊。

停電停水在一個國家中本來就很常見，最令人害怕的，是政府和人民沒有做好兩手準備，沒有防災意識，不懂未雨綢繆，自以為這個地方只會風調雨順？事實上，當真的有災難或意外降臨的時候，一個政府的災難應變和預先計劃能力才見真章。

或許我們應該害怕的不是天災人禍，我們也不是要找一個沒災沒難的人間樂土，我們祈求的就是一份未雨綢繆，和一個心理準備罷了。

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。