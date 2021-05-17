五歲臨臨被虐待致死的遭遇，聞者心痛。臨臨被虐待期間，身邊大人不聞不問，實際也間接令她受害。雖然專家呼籲社會人士多留意小童有沒有遭受虐待，但是，人人都話關心，難道人人都懂得怎樣去關心？香港救助兒童會設計了一套守護兒童（Child SafeGuarding，CSG）、防止兒童受侵犯的計劃，希望一改社會在保護兒童方面「講就天下無敵，做就無能為力」的現象。

小朋友的生活圈，總離不開父母親友家庭、學校、有興趣班補習班的兒童機構，過往曾有小朋友受父母、親友侵犯，亦有小朋友被補習老師性騷擾。目前，設有完整措施去保護小朋友的兒童中心數目不多。其中，基督教勵行會轄下的難民中心（Centre for Refugees）和私人音樂中心萬音天地（Music International Academy），是少數抱持開明態度，並具體落實一系列措施讓小朋友參加活動時更安全的機構。前者照顧社會最弱勢的難民家庭兒童，後者則為中產以上家庭的小朋友提供音樂訓練。

小朋友依附成人照顧者又不善於表達，在成人面前，他們總處於弱勢。在香港，少數族裔家庭的小朋友是弱勢中的弱勢，難民中心所照顧的小朋友，甚至比少數族裔家庭的小朋友更弱勢。他們是一群在港尋求庇護、沒有身份、言語不通的小難民，小難民即使受身體虐待或被性侵犯，他們的聲音依然微小得難以被社會人士聽到。

難民生活困苦 小孩受虐不敢說

「香港有一萬多名難民，我們服務約七百多人，當中有一百多位小朋友。」難民中心的註冊社工Jeffrey Andrews說，這些留港的小朋友來自不同國家，包括非洲國家如索馬里、盧旺達、尼日利亞、中非共和國、剛果、埃及等，他們分別因為逃避種族、宗教或政治的迫害，來到香港。

這些難民家庭生活環境惡劣、父母壓力巨大，難民小朋友的處境亦十分困難。難民中心曾處理小朋友受性侵犯的個案，更常見的是體罰，「有些難民家庭的文化是認為體罰、掌摑兒童，若出於善意，便沒有問題。」有些小朋友被打、被侵犯，也不敢向外人透露。

難民中心設於少數族裔群居的重慶大廈，最近完成裝修。在新設施上，刻意參照救助兒童會的建議，除了閉路電視，中心內一對一的輔導室內，實木門上裝了玻璃窗，若室內出現任何不尋常，室外的人也能即時察覺。另外，輔導室裝了警報器，警報器連接室外警示燈及職員的手機。緊急時，室內的人按下按鈕，房外警示燈馬上亮起，職員的手機也會隨即響起。

此外，難民中心又制訂一份員工約章，所有員工都要簽署。約章除了承諾好好保護兒童，亦詳列遇到兒童被虐待或侵犯的處理方法，還有十八項禁止事項，如不恰當的身體接觸、情緒恐嚇、欺凌、語言傷害等等，違者可被終止聘用。

音樂導師：不想受害兒童是我的學生

萬音天地為小朋友提供一對一或小組、大組音樂訓練，創辦人黃宇恒Andrea曾在英美留學，對於CSG有認識，她說：「守護兒童政策在英國十分普遍，但在香港就沒有太多人留意。」由於她們需要和大量兒童接觸，因此認為有必要落實措施，不會因為害怕影響生意，而對兒童受到傷害時也默不作聲。

經聯絡救助兒童會後，萬音天地落實了一系列保護兒童措施。以往，曾有學生向中心導師透露自己在別處受到傷害，Andrea說，經培訓的導師知道一旦遇上這些問題，應該如何處理，「我不想有朝一日看新聞，才發現受害兒童是我的學生。」另外，又由於中心對守護兒童的重視，導師這方面的意識提高了，在日常生活也警覺性強。她說，曾有導師乘坐地鐵時，發現有男子偷拍一名女童，而女童身旁的外傭見到卻沒有阻止，導師於是出口制止，外傭才懂得連忙保護女童。

萬音天地保護兒童措施

1.設有兩位指定的守護兒童主任，跟進和制訂措施，並向新入職員工提供恒常訓練，確保他們有守護兒童的意識和知道如何處理問題

2.設有二維碼QR Code，讓員工和學生報告任何值得關注事項，例如有兒童在家中或學校遇欺凌、被打罵等；學生也可填寫中心內的實體表格，報告問題

3.實施內部洗手間指引：男導師進入男廁時，若有小朋友如廁中，男導師需要在廁格或男廁外等候，避免不必要的尷尬

4.外來訪客如調琴師或裝修師傅等進入中心範圍，需要簽署守護兒童聲明，以保障中心內的兒童

5.裝設更多CCTV，覆蓋中心所有範圍

上興趣班 慎防個人資料被濫用

在香港，身體或精神上的虐兒事件時有發生。救助兒童會推出的「守護兒童夥伴計劃」，是向各學校、非政府機構、課外活動中心、社區外展中心等提供實質顧問意見及員工培訓，讓保護兒童不再只是紙上談兵。總幹事司徒恩表示，目前共有47個機構接受培訓，並歡迎其他兒童機構聯絡該會。

她說，冰島、瑞士和芬蘭最重視兒童權利，英美也有守護兒童的法規，力度也強，但香港對此的意識卻甚低，有時連父母也會忽略。她建議，家長為子女報名參加兒童活動，應注意以下事項：

• 向機構了解小朋友的個人資料（如相片、電話號碼等）會如何使用，確保不會轉傳其他無關係的人

• 對於網上學習課程，須向機構了解會否進行錄影

• 小朋友參加兒童活動時，若機構需要拍照及攝錄，應先獲家長同意，而將來也可改變主意

• 如小朋友在活動中感到不安，須確保他們知道可以找哪一位負責人去表達

• 查詢機構的員工是否已完成性罪行定罪紀錄查核

採訪：譚暉

攝影：周芝瑩