十個媽媽，十個都說自己的孩子粗心大意。幼稚園學寫字總是寫出界，小學計數總是忘了進位、忘記寫步驟，中學總是忘記project死線、總愛last minute裙拉褲甩交功課。這裏被扣一點分、那裏又扣一點分，最終考試分就很難看了。從小做事粗疏，長大後自然不自覺地粗心大意。環看四周，是不是隨便就能找出粗心大意的朋友、同事、陌生人？

粗心大意若是跨年齡層的通病，其起源必定始於童年。18歲以上的青年既已成年，就讓他們自行承受因粗心大意而面對的責罵和挫折吧。至於青少年或小朋友，父母不妨幫一幫忙，早一點讓他們學懂做事精準，以便將來的學習路順暢一點、日後的工作也順利一點。

生活欠秩序 心態變隨意

先放下「做功課專心啲！」「小心啲！」這些抽象的批評，用一些實實在在的方法，提高子女學習的認真度。

其一，保持孩子的生活整齊有秩序。這看似風馬牛不相及，但孩子若從小在雜亂無章的環境生活，物件可以任意亂放、作息可以隨心改變，他們會慢慢養成隨意的習慣。心態上缺少謹慎，這將在生活其他環節（例如學習）顯露出來。

其二，粗心大意和敷衍了事一脈互通。生活上多交給孩子能力範圍內的事去做，但要求他們要細緻地做。例如讓他們吸塵、洗碗，看似簡單，但絕不能馬虎，藉此教他們學懂對自己做的事要有要求。

其三，準備一本「ERROR簿」。不妨把孩子在學業上的小錯寫在這本ERROR簿內，例如錯字、錯題等，讓他們不時翻閱。記住了自己的錯，下次就會更加小心，但切記不宜將糾正小書與懲罰扯上關係。

粗心大意是一個非常不好的習慣。做事甩甩漏漏的成年人，壞習慣大概伴隨了十幾年。長大後才改，已經很難。

蘇菲

有小型飛機師牌的媽媽，拒做直升機家長，讓孩子翱翔。

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