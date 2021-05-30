兩星期前跟何俊仁午飯，飯後他硬說要外出走一下，拉開餐廳大門熱風迎面而來，心理實在沒有散步準備，只想盡快跳進地鐵車廂走人，但他二話不說已經走到街上，我惟有緊跟在他身後。午飯時間，中環滿街途人，大太陽下都大汗叠細汗，走了一圈，我決定把藏在心裏的說話跟何俊仁說：「你估計你的案件結果會怎樣？」「噢！那個事情嘛！一定會判入獄啦！」口吻好像在說某某人的案件，而他只是以專業人士角度說上一句！「你不害怕嗎？」「也不是怕不怕了，人家億萬傳媒大亨也能夠熬過來，我只是一個普通人，為甚麼做不到呢？」「唯一擔心是我最怕熱啦！」上周五，法院裁決他需要服刑18個月。

看到剛出來的法庭判詞，抱歉實在沒有能力介紹甚麼世界真美好、人人和睦共處的騙人童書。今日介紹的這本書希望可以送給我的朋友何俊仁。繪本叫《第五個》，曾獲博洛尼亞國際童書展最佳繪本及提名德國兒童文學獎，書中沒有文字，只是三張一組的畫面。一開始的畫面就是五位「小朋友」排排坐在椅子上，表情嚴肅，除了第五位的木偶面帶微笑。其餘的都是一臉忐忑不安，排頭位的企鵝翅膀不見了；坐在第二位的鴨子明顯少了一個輪子；中間的小熊肩膊斷了，剩下一隻眼睛；青蛙背後貼着膠布；排最後的木偶鼻子只剩半截。破玩具都在等候進入門內，但究竟要做甚麼呢？企鵝耐不住站到木凳上，探頭探腦，一副焦急的樣子，門突然打開，玩具瓢蟲走出門外，大家不約而同上下打量他的情況，輪到企鵝進去了，門外的四個玩具再陷入無聲的等待，畫面滿佈恐怖電影的張力。到最後只剩下木偶一個，時間好像過得特別慢，內心充滿焦慮不安，終於輪到他了！他鼓起勇氣推門入去，究竟門內發生甚麼事呢？大家不妨自己去找答案！

等待不可知 恐懼仍勇敢

《第五個》用簡潔的插圖，告訴讀者究竟恐懼是甚麼？恐懼源於「不確定」、「不可知」，然後是漫長的等待，等待着「不可知」降臨。從小木偶的角度細看，真正的勇敢不是無所畏懼，而是對門後的世界，即使心懷恐懼，還能勇敢地推門內進。

童書繪本當然是喜劇收場，今日的現實世界卻沒有皆大歡喜的結局。何律師，你用自己的人生來當作故事，對不公義的世界發出響亮的控訴，面對不可知仍有坦然面對的勇氣，不論結局是悲是喜，憑着堅定意志為自己的故事編寫結局，香港人衷心感激不在於你的專業成就，而在於你跨過了苦難，繼續前行，守持善良價值，有信心、有盼望。

鄺穎萱

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